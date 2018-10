Romsonder skutt opp i natt – skal løse mysteriet om Merkur

– Dette er spektakulært. I dag har vi skrevet historie, sa vitenskapsdirektøren for Den europeiske romfartsorganisasjonen, Günther Hasinger, etter at raketten som bar de to sondene ble skutt opp fra Fransk Guyana i natt.

De to romsondene kalt BepiColombo ble skutt opp fra Fransk Guyana i natt. Foto: Kyodo News via AP

BepiColombo skal tilbakelegge over åtte milliarder kilometer. Det betyr at sondene vil ankomme Merkur om syv år, nærmere bestemt 25. desember 2025.

Suzanne Imber, en av astronautene bak prosjektet, forklarer at årsaken til at ferden vil ta så lang tid, er at romfartøyet skal unngå å bli dratt med av solas enorme tyngdekraft.

– Derfor må den sendes i flere baner rundt solen, før den endrer retning og blir fanget opp av Merkurs svake tyngdekraft, sier hun i et intervju med BBC.

Silhuetten av Merkur sett opp mot solen. Foto: BILL INGALLS / AFP

– Ekstreme temperaturer

Det er ikke første gang mennesker sender romsonder til Merkur. Men det unike denne gangen er at BepiColombo er utstyrt med betraktelig mer vitenskapelig utstyr enn sine forgjengere.

Den europeiske romfartsorganisasjonen beskriver utstyrspakken på romfartøyet som «den mest avanserte noensinne sendt ut i verdensrommet».

Blant annet vil fire motorer sende ut ionisert xenongass, for å beskytte BepiColombo mot solas tyngdekraft.

Ferdens største utfordring er imidlertid planetens klima, sier Suzanne Imber.

– Utstyret må overleve i ekstreme temperaturer. Merkur har en dagtemperatur på rundt 450 grader celsius, og minus 150 grader om natten.

Planeten Merkur Ekspandér faktaboks Merkur er den innerste og minste av planetene i solsystemet

Planetens metallkjerne fyller halve planeten

Overflaten er en øde og gold steinørken dekket av krater

Merkur ble, som de andre planetene i solsystemet, dannet for rundt 4,5 milliarder år siden

Den bruker 88 dager på en runde rundt Solen (Jorda bruker 365 dager). Det er årsaken til de ekstreme temperaturene

Planeten er vanskelig å se fra jorda, fordi den ligger så nær Solen. Den kan bare sees i en kort periode før soloppgang eller etter solnedgang KILDE: Store norske leksikon

Vel fremme ved Merkur vil de to romsondene skille lag og gå i ulike baner rundt planeten.

Den ene skal hente inn satellittbilder av planetens overflate, mens den andre blant annet vil se på magnetosfæren (område rundt planeter og himmellegemer med et indre magnetfelt, journ.anm.)

– Det viktigste målet er å forstå hvordan planeten først ble dannet, og hvordan den utviklet seg, sier Imber.