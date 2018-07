Her blir en ny planet født

I flere år har det vært antatt at den unge dvergstjernen PDS 70 omtrent 370 lysår fra oss, hadde en planet vandrende rundt seg.

I den store tallerkenformede gass- og støvskyen rundt stjernen var det mulig å se et mørkt bånd.

Forskerne tror at slike bånd opptrer når planeter dannes. Legemene som blir til planeter, suger til seg materiale fra skyen rundt stjernen, og etterlater seg det mørke båndet.

Nå er denne hypotesen for første gang styrket med et bilde. Det viser planeten PDS 70b som går i bane rundt dvergstjernen, melder European Southern Observatory.

– Disse skyene rundt unge stjerner, er fødestedet til planeter, men inntil nå har det bare kommet en håndfull med observasjoner som gir hint om at det er planeter der, skriver lederen av forskningsgruppen, Miriam Keppler i en pressemelding.

IKKE DOMINERENDE PÅ HIMMELEN: Stjernen PDS 70 som planeten sirkler rundt, er mulig å se fra jorden, men du må bruke et kraftig teleskop. Nå har altså astronomene greid å ta et bilde av en planet som sirkler rundt det lille punktet markert med gul sirkel. Foto: ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgement: Davide De Martin

Blokkerer lyset

Astronomer tilknyttet Max Planck instituttet i Heidelberg har brukt et spesielt instrument knyttet til et europeisk teleskop i Chile for å lage det oppsiktsvekkende bildet.

Instrumentet fjerner lyset som kommer fra selve stjernen, og viser bare reflektert lys fra det unge solsystemet.

Å bruke vanlige teleskoper til å ta slike bilder, er nesten umulig. Det kraftige lyset fra stjernen overvelder det svake lyset fra planeten.

På bildet er det mulig å se den sorte sirkelen i midten der lyset fra stjernen er blokkert.

På bildet er det også mulig å se lys reflektert fra den store stø- og gasskyen rundt stjernen.

EKSTREME TELESKOPER: Her skyter astronomene en laser fra teleskop nummer fire ved European Southern Observatory. Laseren hjelper til med å korrigere observasjoner. Det var teleskop nummer tre som ble brukt da de tok bildet av den unge planeten. Foto: F. Char/ESO

Ikke akkurat jorden

Solsystemet astronomene har fotografert, er ikke likt vårt, og det har vært til hjelp.

Stjernen er mye svakere enn solen, så det er mindre lys som må blokkeres ut.

Planeten er også veldig stor, større enn vår gigant Jupiter. Det hjelper når den skal avfotograferes.

I tillegg sirkler den rundt langt vekk fra sin stjerne, omtrent tre milliarder kilometer ut i rommet. Det er omtrent samme avstand som fra solen til planeten Uranus.

SLIK KAN DET SE UT: Her er en kunstners fremstilling av prosessen. Vårt eget solsystem blir skapt ut av den store støvskyen som går i bane rundt den nyfødte solen. Foto: Nasa

En annen forskjell fra «våre» planeter er også spesiell: En overflatetemperatur på omtrent tusen grader celsius.

Grunnen til den høye temperaturen, er at planeten er så ung. Når planeter dannes, er prosessen så voldsom at legemene gløder i mange millioner år.

Denne planeten, med sine beskjedne fem millioner bursdager på baken, har så vidt begynt nedkjølingen.

Forskningen vil bli publisert i to artikler i «Astronomy & Astrophysics». Du kan lese dem her og her.