Romersk keiser reddet fra svartebørsen

Han var en av de store keiserne, og han kom til makten da Romerriket var på sitt største, i år 117 etter Kristi fødsel.

Keiser Hadrian var en av Romerrikets to spanske keisere, og i likhet med sin forgjenger og slektning Trajan kom han fra oldtidsbyen Italica like utenfor dagens Sevilla.

I dag er det glede blant forskerne i Sevilla, for en verdifull bronsestatue av keiser Hadrian er nå trygt bevart ved byens arkeologiske museum, etter at en gruppe smuglere prøvde å selge den på svartebørsen.

Fem millioner kroner

– Bysten av keiser Hadrian er absolutt eksepsjonell, sier direktør Maria Soledad Gil de los Reyes, ved Sevillas arkeologiske museum. Foto: Spansk TV / RTVE

Ved siste årsskifte kom Den spanske sivilgarden på sporet etter smuglerne, og de fikk vite at en privat kunstsamler var villig til å betale mer enn en halv million euro, rundt fem millioner kroner, for den.

Men handelen gikk altså i vasken. Politiet beslagla kunstskatten, som er fra 100-tallet, og viser keiseren som ung mann – en framstilling som er svært sjelden blant Hadrian-statuene som er funnet.

Før det nye funnet kjente man til bare fire slike statuer, tre i Italia og en i Spania. Nå skal denne femte statuen få sin plass i den såkalte Keiserhallen i Sevillas arkeologiske museum.

Det var keiser Hadrian som innviet Pantheon i Roma. Foto: Andrew Medichini / Ap

Stolte spanjoler

Spanjolene er mektig stolte av sine to keisere, og det med rette. Både Trajan og Hadrian regnes som to av de dyktigste og mest rettferdige i den romerske keiserrekken.

Keiser Hadrian hadde ansvaret for byggverk som i dag begeistrer millioner av mennesker over hele verden, ikke minst det praktfulle Pantheon i Roma – det best bevarte byggverk fra antikken.

Hadrian ledet selv seremonien da Pantheon ble innviet – etter det man vet, i år 125.

Hadrians mur

Keiser Hadrians gravkammer, Castel Sant'Angelo i Roma. Foto: Ap

Det er også Hadrian som har gitt navn til den 134 kilometer lange steinmuren som krysser Nord-England, og som i romertiden markerte imperiets nordgrense.

Et annet berømt Hadrian-monument er «Hadrians Villa» ved byen Tivoli øst for Roma. Dette var keiserens residens frem til hans død i år 138 e.Kr.

Og hans grav er ikke mindre berømt. Castel Sant'Angelo, Engleborgen, like ved Vatikanet var opprinnelig den ruvende keiserens mausoleum.