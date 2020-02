Roger Stone dømt til fengsel i 40 måneder

I november i fjor ble den tidligere Trump-rådgiveren kjent skyldig i vitnepåvirkning og i å ha løyet for Kongressen under Russland-etterforskningen. Stone var blant annet tiltalt for å ha løyet om sin forbindelse til Wikileaks.

Han avviser å ha gjort noe galt.

I dag kom straffeutmålingen, og dommer Amy Berman Jackson dømte Stone til 40 måneder fengsel og en bot på 20.000 dollar.

Mens rettsmøtet pågikk, kommenterte Donald Trump prosessen på Twitter.

«De sier at Roger Stone løy til kongressen. Å, jeg skjønner. Men det gjorde også Comey. Og Andy McCabe, som også løy til FBI. Likebehandling?»

Aktoratet trakk seg

Aktoratet i saken la opprinnelig ned påstand om fengsel i sju til ni år, men justisdepartementet grep inn og anbefalte en lavere straff. Det skjedde etter at Trump uttrykte misnøye med påtalemyndighetens påstand på Twitter.

Tirsdag trakk alle fire medlemmene av aktoratet seg etter at USAs justisdepartement blandet seg inn og anbefalte lavere fengselsstraff i saken.

Etter dagens rettsmøte, er det altså klart at Stone kun må sone drøyt tre år.

– Hvorfor er det du som står her i dag, sa dommer Amy Berman Jackson under torsdagens rettsmøte, henvendt til John Crabb som har måttet hoppe inn som aktor i saken.

Dommeren var heller ikke nådig i sin kritikk av Stones flittige bruk av sosiale medier og anklaget ham for å nøre opp under hat mot rettsvesenet, blant annet ved å bruke et bilde av henne selv, manipulert inn i et kikkertsikte.

– Dette er utålelig for rettshåndhevelsen, slo hun fast.

Krever gransking

Time skriver at «et av målene til grunnlovsfedrene var å kvitte seg med et styresett der kongen sto over loven og hadde absolutt makt over livet til undersåttene». Tidligere justisminister Eric Holder mener Trumps opptreden representerer en fare for demokratiet.

USAs justisminister William Barr har sagt seg villig til å vitne for justiskomiteen i Representantenes hus 31. mars.

Han skal forklare seg om straffeutmålingen mot president Donald Trumps tidligere rådgiver Roger Stone.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, mener Trump bidrar til å undergrave rettsstaten og krever gransking.

– Vi er vitne til en krise i den amerikanske rettsstaten. En krise som vi aldri før har sett, sa Schumer etter Trumps hudfletting av aktoratet på Twitter.

Lederen av justiskomiteen i Representantenes hus, demokraten Jerry Nadler, har alt varslet en slik gransking.