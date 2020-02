Minsker påtale mot tidligere Trump-rådgiver

Tirsdag bestemte det amerikanske justisdepartementet seg for å redusere aktoratets påstand i tiltalen om hvor lang fengselsstraff de mener at Donald Trumps tidligere rådgiver, Roger Stone bør få.

Kunngjøringen kom kun timer etter at presidenten klagde på den foreslåtte fengselsstraffen. På Twitter kalte han den «forferdelig og urettferdig».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Likevel hevder justisdepartementet at beslutningen ble tatt kvelden før Trumps uttalelse og at de ikke har vært i kontakt med Det hvite hus om saken.

Aktoratet er ment å handle selvstendig og nøytralt. Denne saken vekker nå mistanke om dette ikke lenger er realiteten, skriver nyhetsbyrået AP.

– En bananrepublikk

Det er svært sjeldent at USAs justisdepartementet går inn og endrer avgjørelser fra sin egen påtalemyndighet.

Hele aktoratet i saken mot Stone har trukket seg fra sine stillinger etter at kunngjøringen kom tirsdag. Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer mener loven nå blir «fullstendig forvrengt for Donald Trumps personlige ønsker og behov».

– De gjør oss til en bananrepublikk, skriver en av Demokratenes senatorer, Chris Van Hollen på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kunne fått strengest dom

Mandag kveld ble det kjent at påtalemyndigheten ba om at Stone dømmes til opp mot ni år i fengsel. Dette kunne blitt den strengeste straffen blant de mange siktede Trump-medarbeiderne i den store Mueller-etterforskningen.

I november ble han kjent skyldig på alle punkter i saken mot ham, som var en del av etterforskningen om hvorvidt Trumps kampanje samarbeidet med Russland i valget i 2016. Stone er anklaget for blant annet vitnepåvirkning og for å ha løyet for Kongressen. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Også tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynns straff har blitt myknet. I januar sa påtalemyndigheten at de ikke ville motsette seg en prøvetid for straff, etter å først ha foreslått en fengselsstraff på seks måneder for å ha løyet til FBI.

Det er planlagt at Stone skal motta dommen 20. februar.