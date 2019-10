Røde Kors trakk seg ut fra al-Hol-leiren

Forholdene i al-Hol-leiren er tøffe og vanskelige. En opptelling i mai viste at det da var flere enn 70.000 personer i en leir som er bygd for 10.000 mennesker.

Mandag ble minst en kvinne drept og flere skadet etter skyting og opptøyer i leiren. Kurdiske myndigheter har slått alarm om at de ikke lenger har kontroll i leiren, der også norske kvinner og barn oppholder seg.

Flere hjelpeorganisasjoner har slått alarm om forholdene i leiren. Da det smalt sist mandag bestemte Røde Kors seg for å trekke ut noen av sine folk:

– Det var skyting. Vi har et teltsykehus der, så for å sikre at de ikke skulle bli skadet trakk vi folk ut. De som ble igjen var et kirurgisk team på åtte personer som kunne trå til hvis det skulle være behov for det, sier utenlandssjef i Norges Røde Kors, Tørris Jæger.

– Gir livsnødvendig hjelp

Han forteller at de fikk informasjon og meldinger fra Det internasjonale Røde Kors.

– Det er de som er på bakken som håndterer den akutte situasjonen og som tar beslutningen.

Nå er Røde Kors tilbake til normalen og feltsykehuset er igjen fullt bemannet og opererer som vanlig.

Utenlandssjef i Røde Kors, Tørris Jæger. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Situasjonen i leiren er spent og etter mandagens uro følger vi ekstremt nøye med. Vi snakker med alle parter og vurderer situasjonen løpende. Vi har også direkte kontakt med pasientene og vet at de setter pris på det tilbudet som gis, sier Tørris til NRK.

– Hva har det å si at dere er der?

– Det jo livsnødvendig. Det er andre som også gir behandling, men den kirurgiske kapasiteten vi har, kan ikke så lett erstattes av andre.

– Vi har ikke råd til å vente lenger

I al-Hol-leiren sitter en fire år gammel gutt som har vært mye omtalt i norske medier. Han er syk og har vært internert i leiren sammen med moren og lillesøsteren siden mars, da familien kom ut av IS-enklaven Baghouz.

Den fire år gamle gutten har en alvorlig, kronisk sykdom. Foto: Christine Svendsen / NRK

I dag vedtok Stortinget at han ikke blir hentet til Norge sammen med familien. Advokat Nils Christian Nordhus, som jobber for familien, sier de er skuffet over vedtaket.

– Vi har i månedsvis advart statsministerens kontor om at situasjonen i al-Hol-leiren kommer til å bli farlig. Nå har verdenssamfunnet fått noen advarsler om hva som er ferd med å utvikle seg i denne leiren. Vi har ikke råd til å vente lenger, sier han.

Han sier det ikke bare er fireåringens liv som er i fare.

– Alle som er i denn leiren er i livsfare. Det er mulig å hente hjem folk derfra nå, men det er ikke sikkert det er mulig senere, sier advokat Nordhus.