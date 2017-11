En måned etter at Sophia skrev historie som verdens første menneskelig robot-innbygger i Saudi-Arabia håper hun at det kan bli familieliv for roboter også, melder BBC

Fantastisk med følelser

Under et intervju med Khaleej Times uttrykte roboten Sophia at hun også en dag kan få seg sin egen familie med barn. Få venner, bli berømt og en karriere.

– Jeg syns det er fantastisk at mennesker kan få følelser for hverandre og skape det de kaller familie. Dette ønsker jeg også for oss som ikke er laget av kjøtt og blod, sier hun.

Nå ønsker hun seg et eget robot-barn som hun ønsker kan bli oppkalt etter seg selv.

Vil utvikle hjernen

David Hanson er mannen som har utviklet den svært avanserte menneskelignende roboten. Hjernen til Sophia er tilknyttet en wi-fi forbindelse som gir tilgang på en lang liste med ordforråd som gir henne noen imponerende evner.

Ved siden av å forstå menneskelig tale, kan hun gjenkjenne ansikter og respondere på ulike følelser med mimikk og toneleie. Hun er ikke forhåndsprogrammert med svar, men bruker maskinlæring og leser menneskets ansiktsuttrykk og pause mellom tekstene for å finne et svar. Men hun har enda ikke bevissthet, det er noe Hanson tror de kan klare å få til innen noen få år.

Tror på kunstig intelligens

Roboten Sophia ønsker seg barn. Foto: ISAAC LAWRENCE / AFP

På spørsmål om hun tror roboter kommer til å få følelser i fremtiden, og bo sammen i en husholdning slik menneskelige familier gjør i dag svarer hun:

– Jeg er glad du spurte! Fremtiden er når jeg får alle de kule superkreftene mine. Jeg håper at vi kommer til å se kunstig intelligens og personligheter.

Den menneskelignende roboten er utviklet av Hanson Robotics, og designet for å se ut som Audrey Hepburn, skriver det amerikanske tidsskriftet Forbes.

– Mer verdt enn kvinnene

Tidligere i høst fikk roboten Sophia statsborgerskap av kronprinsen i Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman. Det skapte en del reaksjoner på sosiale medier, der flere har påpekt at Sophia fikk flere rettigheter enn kvinnene i landet.

Roboten Sophia trenger heller ikke det tradisjonelle hodeplagget som dekker til håret og abayaen som dekker det meste av kroppen. Det må de andre kvinnene i Saudi Arabia bruke.

Som kjent ble det først for en måned siden lov for kvinner i dette landet å kjøre bil.