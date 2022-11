– Jeg har spilt på stadioner der folk lager apelyder. Det er ikke hyggelig, sier Rio Ferdinand.

NRK møter den tidligere Manchester United-stjernen i forbindelse med lanseringen av den nye TV-serien «Tipping Point». Gjennom tre episoder tar han opp noen av de store utfordringene han mener fotballen sliter med:

Hvorfor er fotballen rasistisk og hvorfor blir det verre?

Hvorfor er det ingen åpent homofile fotballspillere i Premier League?

Hvorfor er det en ukjent mental helsekrise på fotballakademiene?

Den tidligere Manchester United-stjernen Rio Ferdinand mener sosiale medier har gjort rasismen verre. Foto: Fra "Tipping Point" / Amazon Prime Video Den tidligere Manchester United-stjernen Rio Ferdinand mener sosiale medier har gjort rasismen verre. Foto: Fra "Tipping Point" / Amazon Prime Video

Stopperkjempen spilte over 500 kamper i Premier League i perioden 2002–2013 og vant serien seks ganger med Manchester United. I tillegg spilte han 81 kamper for England.

Ferdinand innrømmer å ha hatt flere erfaringer med rasisme.

– Jeg spilte på landslaget og var mottaker av rasisme. Flere ganger. Men min tid var før sosiale medier.

Han mener sosiale medier har gjort rasismen verre. Der får den leve over tid og vokse seg stor. I dokumentaren leter han etter folk som poster rasistiske utsagn på sosiale medier og stiller dem til ansvar.

Vanskelig å få spillere til å åpne seg

Han snakker med hele seg. Lett henslengt i en stol på et hotellrom sentralt i London, klarer han det kunststykket det er å både være tilbakelent og fremoverlent samtidig. Det ene beinet på bordet, med hender som artikulerer et stort engasjement mot misbruket som har fått lov til å prege deler av fotballen så lenge.

Ferdinand er provosert over at verken Premier League eller politi og rettsvesen har tatt tak i rasismen i fotballen. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK Ferdinand er provosert over at verken Premier League eller politi og rettsvesen har tatt tak i rasismen i fotballen. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Kanskje er dette medvirkende til at han har kommer tett på både spillere, supportere og organisasjoner i fotballen i løpet av de to årene han har jobbet med serien.

– Hva har du lært om hvorfor rasisme har fått lov til å prege fotballen i årevis?

– Jeg tror mangel på utdanning, altså uvitenhet, er en stor del av problemet.

Svarer den tidligere stjernespilleren, som ikke forutså hvor vanskelig det skulle være å få folk til å snakke offentlig om disse tingene.

– En av de vanskelige tingene var å få spillere til å snakke. Alle er så beskyttende, sier han.

Hvorfor er det ingen åpent homofile spillere i Premier League, spør TV-serien «Tipping Point». Foto: Fra "Tipping Point" / Amazon Prime Video

I serien snakker Ferdinand med flere profiler, blant annet Romelu Lukaku, Wilfried Zaha og den tidligere tyske landslagsspilleren Thomas Hitzlsperger.

Sistnevnte valgte først å stå frem som homofil etter fotballkarrieren, etter å ha fått råd om å holde legningen sin skjult mens han fortsatt var aktiv.

Fotball-VM i et land som forbyr homofili

Om to uker er det avspark i fotball-VM i Qatar.

– Hva tenker du om at et land som forbyr homofili er vertskap for fotball-VM?

Ferdinand tenker seg om. Dette er et vanskelig spørsmål. Svaret blir diplomatisk.

– Mange land gjør ting som vi i Vesten mener er feil i våre land. Det er ting jeg ikke er enig i. Men jeg har lært av denne dokumentaren at heller ikke vi er perfekte. Det er mye arbeid som gjenstår her også.

Det er det arbeidet han håper å begynne på ved å starte en offentlig samtale som kan føre til holdningsendringer i fotballen.

Vil endre holdninger

Ferdinand har hatt møter med Premier League for å få til en holdningsendring, slik at det går an å snakke om rasisme, mental helse og homofili også i britisk toppfotball.

Rasisme i fotballen er ett av tre temaer Rio Ferdinand tar opp i sin nye TV-serie. Foto: Fra "Tipping Point" / Amazon Prime Video Rasisme i fotballen er ett av tre temaer Rio Ferdinand tar opp i sin nye TV-serie. Foto: Fra "Tipping Point" / Amazon Prime Video

– Fotballen må skape miljøer der spillere føler seg trygge på å snakke ut, vise sårbarhet og svakhet. Og at når man gjør det, blir man ikke dømt eller straffet for det.

Han roser enkeltspillere som Marcus Rashford og Raheem Sterling, som har snakket offentlig om rasisme. Men de har gjort det på egne vegne. Rio Ferdinand drømmer om at spillere som er rammet av rasisme, eller som ikke tør snakke om seksuell legning eller mental helse, skal samarbeide.

Sosiale medier gjør rasismen enda verre enn før, mener Rio Ferdinand. Foto: Amazon Prime Sosiale medier gjør rasismen enda verre enn før, mener Rio Ferdinand. Foto: Amazon Prime

– Mitt drømmescenario er å se alle de nåværende spillerne komme sammen og si at vi ikke finner oss i dette lenger.

Rio Ferdinands «Tipping Point» er produsert av Sportfive/Brave, Circle Circle Films og New Era Ingenious. Serien slippes på Amazon Prime 11. november.