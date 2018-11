Rike huseiere i California får hjelp av private brannfolk

En rekke dødbringende branner har i over en uke rasert den amerikanske delstaten California. 76 mennesker er bekreftet omkommet og 1300 er meldt savnet.

Mens utallige innbyggere har stått med valget om å bli hjemme og forsøke å beskytte eiendommen sin, eller å flykte fra flammene, har de velstående fått ekstra hjelp, skriver blant andre The Guardian.

Debatten om de rike amerikanernes adgang til ekstra brannhjelp er igjen blusset opp, etter at tabloidnettstedet TMZ tidligere i uka rapporterte at kjendisparet Kanye West og Kim Kardashian angivelig fikk reddet luksushjemmet til 300 millioner kroner i Calabasas takket være hjelp fra private brannfolk. Dette er ikke bekreftet av paret selv.

En historie om ulikheter

Spørsmålet om muligheten for å kjøpe seg ekstra brannhjelp har tidligere været brakt på bane av blant andre Wall Street Journal og NBC News.

– Dette er ikke en historie om kjendiser, men om konsekvensene av økonomisk ulikhet i dette landet, sier historikeren Amy Greenberg, der har forsket i det amerikanske brannvesens historie, til det amerikanske tidsskriftet The Atlantic.

– Det er en historie om konsekvensene av økonomisk ulikhet i dette land. Jeg er ærlig talt målløs, lyder det fra historikeren fra Penn State University.

Huset til skuespilleren Gerard Butler brant ned i Malibu 13. nov Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Flere selskaper tilbyr ekstra beskyttelse

Flere amerikanske forsikringsselskaper tilbyr utvalgte kunder ekstra hjelp.

Blant dem er forsikringsselskapet Chubb som tilbyr hjelp til å fjerne brennbart materiale rundt huset og setter opp midlertidige overrislingsanlegg.

Forsikringsselskapet samarbeider med det private firma Wildfire Defense Systems, som ifølge The Atlantic har 53 brannbiler som er beskjeftiget med å beskytte omkring 1000 hjem.

Direktøren i firmaet, David Torgerson, avviser at hans firma kun bekjemper branner på vegne av de rike. Ifølge ham er 90 prosent av eiendommene som selskapet beskytter, av gjennomsnittlig verdi.

Forsikringsgigant med spesialservice

Tidligere i år berettet NBC News at forsikringsselskapenes tilbud om brannhjelp ofte kun er for kunder med hus som er vurdert til å ha en verdi over én million dollar.

Ifølge TV-stasjonen var forsikringsgiganten AIG først ute med å tilby privat brannhjelp til «elitekunder» i 2015.

Prisen avhenger av husets verdi og beliggenhet og varierer mellom flere tusen dollar til flere titusener, fortalte AIG-chef Stephen Poux.

Han sa at 42 prosent av dem som står på Forbes' liste over de 400 rikeste amerikanere, abonnerer på tjenesten.

Flere kjendiser har likevel være uheldig og mistet sine hjem. Blant dem er Miley Cyrus, Gerard Butler og Neil Young.

Ifølge bransjeorganisasjonen The National Wildfire Suppression Association som representerer 250 private selskaper som tilbyr hjelp mot naturbranner, så står private selskaper for 40 prosent av ressursene som brukes til å bekjempe naturbranner i USA.