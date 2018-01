Det var i midten av desember at journalistene Wa Lone (31) og Kyaw Soe Oo (27) ble pågrepet. De to jobber for det internasjonale nyhetsbyrået Reuters.

Informasjonsdepartementet i Myanmar anklaget journalistene for å ha avslørt statshemmeligheter og skrev i en uttalelse publisert på Facebook at de ville bli siktet for dette.

Også to polititjenestemenn ble anklaget for det samme. Politimennene har arbeidet i delstaten Rakhine hvor sikkerhetsstyrker er blitt beskyldt for forfølgelse av rohingyaer.

Les: Amnesty: Setter Rakhine i flammer for å drive ut rohingyaene

Les: SVT: – Rohingyabarn på flukt bortføres og selges

Kan gi 14 års fengsel

I dag, onsdag, ble journalistene formelt siktet for å ha brutt loven om statshemmeligheter. Blir de dømt, kan de få opp til 14 år i fengsel.

Den arresterte Reuters-medarbeideren Wa Lone var iført håndjern da han kom til rettslokalet i Yangon. Foto: Stringer / Reuters

Paragrafen de er siktet etter gjør det ulovlig å innhente, motta, gjengi eller publisere informasjon eller dokumenter som kan være «nyttige for en fiende».

Reuters-journalistene ble meldt savnet etter en middag med polititjenestemennene, hvor de ifølge myndighetene skal ha fått overlevert hemmeligstemplede dokumenter.

Myndighetene hevder at journalistene gjennom ulovlige kanaler har fått tilgang til informasjon som de hadde til hensikt å dele med utenlandske medier.

Les: Kampen om sanninga

Les: Paven nevnte ikke rohingya-forfølgelsen etter møte med Aung San Suu Kyi

Angrep på ytringsfriheten

Etter pågripelsen ble det offentliggjort et bilde av journalistene iført håndjern. Ledelsen i nyhetsbyrået reagerte sterkt på arrestasjonen.

– Vi er rasende over dette åpenbare angrepet på ytringsfriheten. Vi krever at myndighetene løslater dem umiddelbart, sa ansvarlig redaktør i Reuters Stephen J. Adler i desember.

Både USA og EU har engasjert seg i saken, det samme har menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International og internasjonale presse- og journalistorganisasjoner.

Saken har også skapt frykt hos andre journalister i Myanmar.

– Be folket beskytte våre journalister, ropte Kyaw Soe Oo før han ble ført ut av rettslokalet og tilbake til fengselet, hvor han sitter i varetekt.

Reporterkollegaer som var til stede for å dekke saken, hadde kledd seg i svart som protest mot arrestasjonene. Noen hadde med seg plakater hvor det stod «journalistikk er ingen forbrytelse».

– Jeg forsøker å være sterk, sa Wa Lone til familie, venner og kolleger som hadde møtt opp. Hjemme venter en gravid ektefelle.

Neste rettsmøte er satt til 23. januar. Der skal det avgjøres om siktelsen ender i en sak som skal føres for en domstol.

Beskyldes for folkemord

Siden slutten av august har over 620.000 rohingyaer flyktet til Bangladesh etter uroen mellom i delstaten Rakhine.

FN har anklaget Myanmar for etnisk rensing og mener forfølgelsen av den statsløse folkegruppen har elementer av folkemord. Militærledelsen mener dette ikke stemmer, og at det er militante rohingya-opprørere som er skyld i uroen.

Aung San Suu Kyi, som leder regjeringen hvor offiserer innehar noen av de mest sentrale posisjonene, har måttet tåle sterk internasjonal kritikk for ikke ville kritisere militærets handlemåte samt tillate internasjonal gransking av hva som har foregått i Rakhine.

Les: Søreide møtte Suu Kyi: – Langt igjen til en løsning for rohingyaene

Les: Rystende rapport om rohingyaene: – Kvinner og barn har blitt brent levende