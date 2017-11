SVT: – Rohingyabarn på flukt bortføres og selges

– Vi lokker dem med brus som vi har puttet søvnmiddel i. Så later vi som om vi er foreldrene deres, og tar dem raskt med oss ut av flyktningleiren, sier menneskesmugleren Ali til den svenske kringkasteren.

29-åringen er en av menneskesmuglerne som venter på barna ved grenseovergangen mellom Myanmar og Bangladesh.

Han sier han har holdt på siden urolighetene startet i nabolandet i august, og kan ta flere barn hver dag.

– Det er ofte lett å komme i kontakt med barna. Vi sender dem videre til våre ledere i Chittagong. Deretter selges barna ofte til Midtøsten som sexslaver eller kamelryttere, sier 29-åringen.

MANGE ALENE: Flere av barna i leiren har mistet begge sine foreldre i flukten fra Myanmar. Foto: Niclas Berglund / SVT

– Tenker på penger når jeg ser et barn

Mer enn 600.000 rohingyar har flyktet til Bangladesh på grunn av voldelige overgrep fra hæren i Myanmar.

De fleste av dem er barn.

Ali sier til SVT at han tjener 150 dollar (rundt 1200 norske kroner) for hvert barn, og at han ikke ofrer barna en tanke når han bortfører dem.

– Alt jeg tenker på når jeg ser et barn som er alene er penger, sier han.

KAOS: Rohingyaflyktninger krysser over elva Naf på grensa mellom Myanmar og Bangladesh nær Cox´s Bazar 1. november. Foto: ADNAN ABIDI / Reuters

Hjelpeorganisasjonene ikke overrasket

– Dette er helt forferdelig, men overrasker meg dessverre ikke, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland til NRK.

Han har selv besøkt flyktningområdene i Bangladesh, og sier det viktigste er at alle barn blir registrert, og at det finnes tjenester som holder oversikt.

– Dette er helt forferdelig, men det overrasker meg dessverre ikke, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland til NRK. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Denne flyktningkatastrofen er så voldsom, og kom så raskt, at flyktningleirene ikke er rigget for å ta vare på barn slik de burde.

Redd Barna har arbeidet i Cox’s Bazar sør i Bangladesh siden 2012. Det er her de fleste rohingyaflyktningene havner i overfylte, provisoriske leire.

Nødhjelpssjef Gry Ballestad sier de lenge har vært bekymret for at barna utsettes for menneskesmuglere.

– Erfaring fra alle andre liknende situasjoner tilsier at menneskehandel foregår.

Ballestad sier Bangladesh har lang historie når det gjelder menneskehandel av barn.

– Erfaring fra alle andre liknende situasjoner tilsier at menneskehandel foregår, sier nødhjelpssjef Gry Ballestad i Redd Barna. Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

– Disse barna er ekstremt sårbare. De er sultne, underernært og har opplevd utrolig mye grusomt på veien. Nå bor de i store leirer hvor det er vanskelig å få oversikt.

Drap, voldtekt og brente landsbyer

I november advarte FN om at rohingya-flyktninger blir seksuelt utnyttet.

– I kaoset som oppstår i en slik krise, blir menneskesmuglingen ofte usynlig fordi det er så mange andre livsnødvendige behov som må dekkes, som mat og ly, sa Kateryna Ardanyan i en uttalelse på vegne av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM.

I tillegg til barnebortføring, lures desperate flyktninger inn i slavearbeid med falske løfter om anstendig, betalt arbeid. Mange av dem tvinges ut i prostitusjon, ifølge FN.

FN-granskere har slått fast at myanmarske sikkerhetsstyrker står bak samordnede og systematiske angrep på rohingyar i delstaten Rakhine etter at noen Rohingya-opprørere tente på politistasjoner og en militærbase.

Myndighetene i Myanmar hevder militæraksjonen ikke er rettet mot hele rohingya-befolkningen, men mot en islamistisk terrorgruppe.