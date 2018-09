Restaurant sperret av i Salisbury etter at to personer ble syke

Ambulansetjenesten tilkalte politiet til en restaurant i sentrum av Salisbury etter en «medisinsk hendelse» med to personer, en mann og en kvinne, opplyser politiet i Wiltshire i en uttalelse søndag.

– Som en forholdsregel ble restauranten og gater i nærheten sperret av mens politiet jobber på stedet og undersøker hva som førte til at de to ble syke, heter det videre.

Salisbury er byen der den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia ble forgiftet med nervegiften Novitsjok tidligere i år.

Lokalavisa Salisbury Journal skriver søndag at det foreløpig ikke foreligger noen informasjon som tyder på at søndagens hendelse har noen sammenheng med forgiftningen av Skripal.

Politiet i området har tidligere sendt ut en advarsel til rusmisbrukere om at de frykter det farlige stoffet fentanyl er i sirkulasjon.

Vitner: Får ikke forlate pub

Avisa har snakket med personer som befinner seg inne på en nærliggende pub. De forteller at de skal ha fått beskjed om at de ikke får forlate stedet, og at de ser personer som tar på seg vernedrakter utenfor.

En av dem som har lagt ut det som skal være en video fra stedet er Sam Proudfoot. Også han hevder å ha sett personer i vernedrakt.

Informasjonen er så langt ikke bekreftet av myndighetene.

Forgiftet i mars

Det var 4. mars at Sergej Skripal og datteren Julia ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury.

Britisk politi har slått fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift, og 12. mars sa statsminister Theresa May at det var nervegiften Novitsjok som ble brukt.

Storbritannia har anklaget Russland for å stå bak nervegiftangrepet, noe russiske myndigheter benekter.