Reproduksjonstallet under 1,0 i Sverige

Reproduksjonstallet for koronaviruset i Sverige har vært under 1,0 siden 21. april. Det viser statistikk fra den svenske Folkhälsomyndigheten.

Reproduksjonstallet, som også omtales som R-tallet, beskriver hvor mange mennesker en smittet person i snitt smitter videre.

Hvis tallet er under 1,0 vil det si at hver smittet gir viruset videre til færre enn én person.

– R-tallet sier noe om hvor fort smitten sprer seg. Hvis den er under 1,0, så smitter hver syk ikke engang én person, hvilket betyr at pandemien suksessivt kommer til å ebbe ut, sier Tegnell til SVT.

Var på 1,4 for en måned siden

Ifølge beregningene til Folkhälsomyndigheten var R-tallet 1,4 i Sverige i begynnelse av april.

Fra 10. til 20. april lå tallet rundt 1,0 og siden 21. april har det hele tiden ligget under 1,0.

Det siste tallet er fra 25. april og var da 0,85. I Norge var siste oppdatering av R-tall sist onsdag. Da var tallet 0,68.

– Det ligger like under, så det er ikke noen stor forskjell, men heller et slags platå. Men det går i hvert fall ikke oppover og med denne sykdommen må man se det som et positivt tegn, sier Tegnell.

Har valgt annen tilnærming

Sverige har valgt en annen tilnærming til koronakrisen enn mange andre land, med mindre grad av nedstengninger.

Svenske myndigheter har oppfordret folk til å ikke flokke seg sammen, men skoler, frisørsalonger, butikker og restauranter og barer er fortsatt åpne.

Nå sier Anders Tegnell at oppfordringene om sosial distanse ser ut til å ha hatt effekt.

– At det synker er et tegn på at veldig mye av det som mange i samfunnet har gjort, har hatt effekt, sier Tegnell.