Stenger utesteder i Stockholm etter koronainspeksjoner

Svenske myndigheter har oppfordret folk til å ikke flokke seg sammen, men restauranter og barer er fortsatt åpne.

I helgen var det tett av folk på mange steder i svenske storbyer. Smittevernsenheten i Stockholm inspiserte lørdag 25 utesteder.

Resultatet var at fem steder ble stengt søndag. Flere andre serveringssteder har fått advarsler.

– Etter minst to inspeksjoner og muligheter til forbedring, har virksomhetene ikke oppfylt kravene i Folkehelsemyndighetenes forskrifter og allmennråd om å forhindre smitte av covid-19 på restauranter og kafeer, opplyser smittevernsenheten i Stockholm til SVT søndag.

Bruddene på forskriftene dreier seg om overfylte serveringssteder og folk som sitter for tett både ute og innendørs.

Myndighetene har i tillegg fått flere hundre tips fra folk som mener at en rekke andre virksomheter ikke følger myndighetenes råd.

– Det er første gang vi tar en sånn beslutning, både i Stockholm og i resten av landet, sier sjefen for Stockholms smittevern, Per Follin.

Restaurant Carmen på Södermalm i Stockholm, ett av stedene som ble stengt helgen. Foto: Lari Honkanen / Sveriges Radio

Blitt europeisk turistmål

Sverige fører en annen linje når det gjelder koronapandemien enn de fleste andre europeiske land.

Blant annet er restauranter, utesteder, frisører og neglesalonger åpne og grensen for samlinger er satt til 50 personer.

Sverige har heller ikke innført innreiseforbud for tilreisende fra EU, eller fra Storbritannia, Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.

Ifølge Aftonbladet og Expressen har det ført til at mennesker fra andre europeiske land nå reiser til Sverige for å benytte seg av den svenske åpenheten.

Det er ikke klart hvor mange det dreier seg om, men de har allerede fått navnet «lyxturister» – «luksusturister».

Expressen hadde en artikkel om Razvan og Valentina fra Romania som nyter livet i åpne Sverige. Foto: Faksimile / Expressen

Fra Danmark for å klippe håret

Expressen har intervjuet Razvan Oancea og Valentina Enescu som har reist fra Romania og nå oppholder seg i Stockholm.

– Våre venner er misunnelige for alt vi kan gjøre her, sier Valentina.

En frisør som har snakket med Aftonbladet sier at hun har hatt flere kunder som kommer til Stockholm for å nyte av friheten.

– Det er kvinner fra Europa som reiser hit fordi deres egne land er stengt ned. De kommer hit for å fikse hår og negler, spiser på restaurant og fester senere på kvelden, sier hun.

Frisøren forteller om en kunde fra Sveits som hadde kjøpt en flybillett til 1800 euro, vel 20.000 norske kroner.

– Hun var kjempeglad for at hun kunne komme hit og farge året. Tydeligvis hadde flere av hennes venner gjort det samme.

Aftonbladet skriver at de har vært i kontakt med fem frisører i Malmö og at alle har hatt kunder fra Danmark.

Tror ikke på grensekontroller

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell sier at de samme reglene gjelder for dem som kommer til landet, som for svensker.

– Er man syk skal man holde seg inne og ha så få kontakter som mulig. Regelverket som gjelder for svensker gjelder også for andre personer som kommer hit, sier han.

Han er heller ikke bekymret for at Sverige skal bli et turistmål når andre europeiske land har stengt ned.

Han sier at Folkhälsomyndigheten følger med på antall utenlandske mobiler gjennom Telia og at de ikke har sett noen stor oppgang.

– Vi er helt for at man har åpne grenser. Jeg tror ikke grensekontroller kommer til å påvirke smittespredningen i noe land på noen særlig måte, sier Tegnell til Aftonbladet.