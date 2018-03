Reinvaska i Kevin-saka

Robin og Christian Karlsson er ifølge SVT etter nesten 20 år reinvaska frå drapsmistankane mot fire år gamle Kevin i 1998.

Saka blei teken opp att i fjor etter at SVT laga ein dokumentarserie om saka, der det kom fram at det hadde blitt gjort store feil i etterforskinga av saka, som førte til at brørne blei utpeikte som drapsmenn.

Lange avhøyr

I midten av august blir den fire år gamle guten Kevin Hjalmarsson funnen død i tettstaden Dottevik ved Arvika. Då han blei funnen, trudde dei først at det var snakk om ei drukningsulukke. Men obduksjonen viste at han hadde blitt kvelt.

Fire år gamle Kevin Hjalmarsson blei funnen på ein trepall i vasskanten i august 1998. Saka vakte enorm oppsikt då to brør i førskulealder blei utpeikte som drapsmenn. Foto: Stefan Hyttfors, Pressens Bild / NTB scanpix

Etter to månader med etterforsking, kom politiet fram til at fireåringen var drepen av leikekameratane Robin og Christian Karlsson, som var fem og sju år gamle. Dei blei sett saman med Kevin tidlegare same ettermiddag som han blei funnen.

Etter lange avhøyr, kjenner gutane seg pressa til å tilstå drapet. Men i mai i fjor blei saka teken opp på nytt.

Har gått gjennom materialet på nytt

Den nye etterforskingsgruppa har gått gjennom alt etterforskingsmaterialet på nytt. Dei har også snakka med rundt 80 personar. Fleire av dei har aldri vore inne til avhøyr før.

I dag er konklusjonen klar. Etterforskingsleiar Niclas Wargren seier ifølge Aftonbladet at det er tvilsamt at det dreier seg om eit lovbrot.

– Eg meiner det ikkje er grunnlag for å kome vidare i saka når det etter alt å dømme er usikkert om det er eit lovbrot vi står overfor.

I SVT-dokumentaren fekk arbeidet til etterforskingsleiar Rolf Sandberg i Arvika-politiet sterk kritikk. No har ei ny etterforskingsgruppe gått gjennom materialet på nytt. Gjennomgangen reinvaskar Karlsson-brørne. Foto: Anders Hanson / NTB scanpix

Familien er veldig glade for at brørne endeleg er reinvaska. Og avgjerda kom på fødselsdagen til Christian Karlsson.

– Vi er frie. Det kjennest veldig bra. Dette er den beste gåva eg kunne ha fått på fødselsdagen min, seier han til SVT.

Den vidare etterforskinga blir no avslutta.