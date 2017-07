Regnrekord i Paris

Ifølge meteorologene falt det 4,9 centimeter regn i løpet av én time (50 liter per kvadratmeter) i Frankrikes hovedstad, noe som ifølge nyhetsbyrået AFP er ny rekord.

Vannmengden tilsvarer like mye vann som det i snitt faller i løpet av tre uker i juli, opplyser værmeldningstjenesten Météo France.

Forrige tilsvarende nedbørsrekord var 2. juli i 1995, da man registrerte 4,7 centimeter regn i løpet av én time i Paris.

Minst 15 t-banestasjoner ble nødt til å stenge på grunn av oversvømmelser, opplyser trafikkmyndighetene i Paris, RATP.

Regnet gjorde det også vanskelig å kjøre på flere veier, skriver Le Parisien.

Rundt 200 hjem skal også ha mistet strømmen.

Varsler mer regn og torden

I løpet av morgentimene falt det også mye regn i regionene Poitou, Berry og Limousin.

Dette førte til at flere områder i Frankrike høynet beredskapen for kraftig regn og tordenvær til farenivået orangsje. Det betyr at folk må være ekstra årvåkne fordi farlige situasjoner kan oppstå.

Varslet ble senere senket til gult, som innebærer en oppfordring til publikum om å følge med litt mer enn vanlig.

Mandag ettermiddag er det meldt om mer kraftig regn og tordenvær øst i Frankrike.