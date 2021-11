Regjeringskrise i Sverige – statsministeren går av

Selv om Socialdemokraternas nye leder Magdalena Andersson tidligere i dag ble utnevnt av Riksdagen som landets nye statsminister, må det nå en ny avstemning til.

På en pressekonferanse onsdag sa Magdalena Andersson at hun godtar at det stemmes på nytt. Hun går dermed formelt sett av.

Talman Andreas Norlén vil diskutere situasjonen med partilederne, og vil komme tilbake med en oppdatering på den fortsatte prosessen torsdag ettermiddag.

Det kommer frem i en pressemelding fra talmannen, som tilsvarer stortingspresidenten.

Anderssons regjering skulle i utgangspunktet tiltre fra fredag.

Foreløpig er det nå Stefan Löfven som er overgangs-statsminister i Sverige.

– For meg er det et spørsmål om respekt. Jeg vil heller ikke lede en regjering der det er grunn til å stille spørsmål om den legitimitet, sier Andersson.

06. november ble Magdalena Andersson valgt som ny partileder i Socialdemokraterna og Stefa Løfven ble takket av. Foto: Adam Ihse/TT NYHETSBYRÅN / NTB

Blir neppe noen annen statsminister

Miljøpartiet trekker seg ut av det som allerede var en mindretallsregjering.

Det betyr at Socialdemokraterna nå antagelig må danne regjering alene, hvis ikke det parlamentariske grunnlaget har endret deg.

Det har det antagelig ikke, for Miljøpartiet sier de fortsatt vil støtte Andersson som ny statsminister.

Det er derfor alle grunn til å tro at Andersson nok en gang vil bli godkjent av Riksdagen som landets nye, og første kvinnelige statsminister.

– Jeg er fortsatt klar til å være statsminister, selv om det er en ettpartiregjering, sier Andersson.

På spørsmål om hun er skuffet svarer Andersson bekreftende på det:

– Ikke minst at det svenske folket opplever dette som rotete. Det gir kanskje ikke det beste bildet av svensk politikk. Men kanskje noen er glad for at man har stemt frem en kvinnelig statsminister, sier hun

Trekker seg i protest mot budsjett

Per Bolund var nylig på FNs klimakonferanse i Glasgow på vegen av Sverige som miljø- og klimaminister. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Miljøpartiet nekter å godta at Sverigedemokraterna får påvirkning på statsbudsjettet. Det er grunnen til at partiet trekker seg fra regjeringen.

– Det er første budsjett som forhandles frem av et høyreekstremt parti. Det er noe vi dypt beklager, sier talsperson for Miljöpartiet Per Bolund på en pressekonferanse onsdag kveld.

Bolund var miljø- og klimaminister før partiet trakk seg fra regjeringen.

Miljøpartiet blir spurt om det er klimaet eller SDs budsjettgjennomslag som er mest alvorlig for partiet.

– Selvsagt er det begge deler. Det er ikke en politikk som vå står for og som vi er villige til å akseptere. Vi trenger forutsetninger i vår politikk. Vi sitter ikke i regjeringen bare for å regjere, sier Bolund.

På spørsmål om det ikke hadde vært klokt å vente med å trekke seg svarer Bolund.

– Vi ser ikke forutsetninger for å gjennomføre den grønne politikken som vi har lovet våre velgere.

Mangler åtte statsråder

Magdalene Andersson tvinges nå til å gjennomføre større endringer i den nye regjeringen.

Det blir fem ledige statsrådsposter etter at Miljöpartiet nå trekker seg ut, i tillegg var det fra før av tre ledige statsrådsposter.

Andersson må dermed finne åtte nye statsråder.