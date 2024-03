Reddit-aksjen i været første dag på børs

Reddit-brukere var sentrale i å sende GameStop-aksjen til himmels i 2021.

Medlemmer av forumet r/WallStreetBets gikk sammen om å investere i GameStop, en aksje store hedgefond hadde veddet mye på at ville falle i verdi.

Torsdag gikk nettstedet Reddit selv på børs i New York under tickeren RDDT.

Ifølge finansnettstedet CNBC stiger aksjen med så mye som 70 prosent i tidlig handel.

Til himmels

Det er første gang et stort sosialt medium går på børs siden Pinterest gjorde det samme i 2019, skriver CNBC.

Reddit ble lansert på børs til en pris på 34 dollar, eller like over 360 kroner, per aksje.

Klokken 19:29 koster en Reddit-aksje 47,88 dollar, altså et hopp på nær 41 prosent. På det høyeste kostet én aksje 57,8 dollar, eller 617 kroner.

– Vi klarte det, mamma, skriver Alexis Ohanian, som var med å grunnlegge Reddit, på X.

Med en noteringspris på 34 dollar per aksje, var Reddit verdt 6,5 milliarder dollar før børsene åpnet i New York. Det tilsvarer over 69 milliarder norske kroner.

Lot brukerne investere

I forbindelse med lanseringen, ga Reddit en del av sine mest lojale brukere muligheten til å investere på forhånd.

– Jeg håper de tror på og støtter Reddit. Men målet er bare å få dem med på handelen, som en hvilken som helst annen profesjonell investor, sier Reddit-sjef Steve Huffman til CNBC.

Det er også vanlige at store finansaktører få muligheten til å kjøpe seg inn i et selskap som skal gå på børs kvelden før lansering.

Blant annet er Sam Altman, sjef for KI-selskapet OpenAI, en av de største aksjonærene i Reddit, ifølge New York Times.

Reddit ble grunnlagt i 2005 av Steve Huffman og Alexis Ohanian. Nettsamfunnet lar brukere publisere innlegg og diskutere i ulike forum, som for eksempel nevnte r/WallStreetBets.