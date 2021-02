Redditrevolusjonen som koster Wall Street milliarder

I helgen nærmet r/WallStreetBets-forumet med småinvestorer seg sju millioner registrerte brukere.

Også flere tusen nordmenn har kastet seg på, og investert i spillaksjen.

For mange av dem handler det ikke først å fremst om å tjene penger, om man skal tro de mest populære postene på forumet.

Slik fungerer det

Enkelt forklart forsøker småinvestorene å påføre finanseliten store økonomiske tap ved å øke verdien på aksjer finanseliten har veddet enorme summer på at kommer til å falle i verdi.

Store hedgefond veddet mye penger på at GameStop ville falle i verdi.

Når aksjen går opp taper de store penger. Dette tapet er til stor glede for mange av investorene på Reddit, og ifølge populære poster på forumet er dette mer motiverende enn faktisk inntjening.

Mange ønsker nok at de som kjøpte GameStop-aksjer tidlig skal selge, men for disse handlet det ikke først og fremst om å tjene penger.

Dette forklarer også hvorfor de ikke selger seg ut til tross for at mange da vil kunne tjene enorme summer.

Filosofien er at man skal holde på aksjen og ikke selge uansett hva. Ikke fordi man vil tjene mer penger, men fordi man vil at hedgefondene skal tape mer.

– Vi ser stadig at den rikeste prosenten tjener milliarder i året selv om det er pandemi. I kontrast til millioner av amerikanere som må melde seg arbeidsledige, skriver en reddit-investor med brukernavnet Responsible-Height77 til AFP, ifølge NTB

WallStreetBets-ordliste Ekspandér faktaboks YOLO = Å sette veldig mye mer penger enn det som er fornuftig på en ganske usikker aksje og håpe på det beste. Tendies = Overskuddet du tar ut etter å ha tjent penger på en aksje. Refererer til å kjøpe chicken tenders for pengene man tjener. Wall Street =Verdensøkonomiens sentrum i New York. Også et symbol for den pengesterke finanseliten i USA. Squeeze=Når endring i verdien av en aksje tvinger en investor til å endre sin posisjon.

🚀= At en aksje er på vei oppover. Helt til månen.



🤲🏼💎= At man ikke selger uansett hvor mye aksjekursen svinger. Sett på som en veldig god egenskap. 🧻🤲🏼 = At man selger seg ut av aksjen og tar overskuddet. Sett ned på av forumet.

Startet med finanskrisen

Motivasjonen bak GameStop-aksjens eventyrlige vekst kan spores helt tilbake til børskrasjet i 2008 og til de stadig økende ulikhetene mellom rike og fattige i verden.



r/WallStreetBets er et forum på Reddit.

Det begynte som memes og diskusjoner om investering, men har i løpet av de siste ukene blitt en populistisk bevegelse med rot i «vanlige» folk som bruker memes og humoristisk propaganda for å prøve å straffe eliten der det svir mest, nemlig lommeboken.

Brukerne på r/WallStreetBets ønsker å ta hevn på finansfolkene, som de mener kom seg unna uten noen konsekvenser etter å ha krasjet verdensøkonomien i 2008 med uansvarlig oppførsel.

Mange er også villig til å ta stor økonomisk risiko for å gjøre det.

Store forskjeller i USA

I 2014 påpekte en studie utført av professor Martin Gilens ved Princeton University at USA ikke er et demokrati men et oligarki, altså et land drevet av en liten elite.

De uten penger har veldig liten påvirkning på politikken, påpekte studien. Dette føler veldig mange amerikanere på kroppen. For mange av dem på r/WallStreetBets handler det altså ikke om å tjene penger. Dette er hevn.

De er villige til å gå på store tap og gå glipp av store gevinster så lenge de får eliten til å blø.

Dette gjenspeiles i mange memes på siden som oppfordrer brukerne til ikke å selge GameStop-aksjene før de har påført de som shortet aksjen maksimal økonomisk skade. Selv om aksjene har steget eventyrlig mye fordi alle på forumet har kjøpt den og drevet prisen opp og det nå kan være fristende å selge.

– Dette har blitt nesten en David mot Goliat-situasjon, der småinvestorene ønsker å ta storkapitalistene. Man kan også se på dette som en forlengelse av utfordringene i det amerikanske samfunnet nå, der mannen i gata står mot eliten, sier NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.

En bruker Business Insider siterer skriver at dette er hevn for alle jobbene og hjemmene som gikk tapt på grunn av finanskrisen, for alle folkene som ikke har råd til å gå på college fordi minstelønnen har stagnert mens Wall Street har tjent seg rike, og for alle gangene Wall Street fikk økonomisk hjelp via skattebetalernes penger mens vanlige folk tok hele støyten.

Wall Street er blitt en skurk i mange amerikaneres øyne som følge av at de forårsaket en massiv finanskrise i 2008, og deretter ble reddet av skattebetalerne. Ingen av dem som var ansvarlige fikk fengselsstraff, men det gikk hardt utover de fattige i landet.

Videoer og bilder hvor det oppfordres til å stå sammen og ikke selge GameStop-aksjen florerer nå på Reddit.

Der fremstilles brukerne på WallStreetBets gjerne som hovedpersonene og fondene og storkapitalistene som skurkene som må bekjempes gjennom å stå sammen og ikke gi seg mot umulige odds.

Begrepet som brukes er Diamond Hands. Altså at man holder aksjen uansett om man ser svingninger i verdien. Å selge blir sett ned på og fordømt. Paper hands.

Klipp fra kjente filmer tekstes om til å omhandle samholdet mellom brukerne på r/wallstreetbets og deres kamp mot storkapitalen og lastes opp på forumet. Der høster de tusenvis av likes.

Vellykket hevnforsøk

WallStreetBets har lyktes i å påføre enorme økonomiske tap akkurat slik de ønsket.

Hedgefondet Melvin Capital tapte milliardbeløp i løpet av januar etter å ha veddet på at aksjekursen i GameStop ville falle. Mer enn halve fondet ble blåst bort, ifølge Wall Street Journal.

Til sammen skal fondene blitt påført tap på 20 milliarder dollar, ifølge analyseselskapet S3 partners.

Andre regler for de uten masse penger

Appen som brukes av mange på Reddit for å investere heter Robinhood. Appen har hevdet at den skal bidra til en demokratisering av investering, blant annet fordi det ikke koster penger å kjøpe aksjer og brukergrensesnittet er enkelt og intuitivt å bruke.

Kritikken mot Robinhood forente politikere som ellers sjeldent er enige i noe som helst.

Mange på Reddit er derfor veldig skuffet over at appen på et tidspunkt ikke tillot kjøp av GameStop-askjen, men tillot å selge den. De føler dette var et forsøk på å senke prisen og redde de store fondene.

Robinhood har nå én stjerne i Google Play Store, etter at tusenvis av misfornøyde investorer boikotter og kritiserer appen.

Robinhoods CEO Vlad Tenev kaller påstandene om at dette viser at systemet er rigget for en konspirasjonsteori, og mener det var det rette å gjøre.

Sinte på media

Mange brukere på Reddit har også latt seg provosere av mediedekningen av nettforumet. New York Times spekulerte i at motivene deres var en blanding av grådighet og kjedsomhet, beskrivelser som sjeldent brukes om andre investorer.

The Wall Street Journal refererte til dem som barbarer.

Financial Times måtte korrigere en av artiklene sine etter å ha spekulert i at forumet hadde tilknytninger til alt-right-bevegelsen og ytre høyre.

Mye taletid gitt til fortvilte milliardærer mange på forumet ikke har særlig sympati med bidro også til frustrasjonen.

De er også fortvilet over at media gjengir at de nå har valgt sølv som sitt neste mål, når de i ukesvis har advart mot å investere i sølv. En rask tur innom forumet viser at de snakker ned sølv og advarer mot det, og har gjort det lenge. Kontoene som omtaler sølv på en positiv måte får lite oppmermsomhet og er nylig opprettet.

Kan lede til større endringer

En aksje er bare verdt det folk er villig til å betale for den, dette gjelder alle aksjer.

Derfor mener mange på Reddit det er ganske absurd når milliardærer går ut i media og hevder det er riktig å stenge salg av en aksje til den faller til en verdi de føler er mer riktig, slik flere gjorde like etter salget av GameStop-aksjen ble stoppet av Robinhood.

En kilde i finansbransjen sier til Financial Times at de mener dette kan være starten på en ny æra, hvor store investorer vil vegre seg for å gjøre ting som kan oppfattes som uetiske eller urimelige av Reddit.

De som er investert i GameStop av utelukkende økonomiske grunner bør nok være forsiktige.

Ekspertene advarer mot enorm risiko og spår at mange vil tape pengene sine.

Men enn så lenge er det 1 - 0 til r/WallStreetBets.