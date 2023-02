Reddet fra ruinene etter 80 timer

Byen Kahramanmaraş sørøst i Tyrkia ligger i ruiner. Det er ambulanser, brannbiler og likbiler med blålys overalt. Lastebiler fulle av mat tuter. Folk roper, gråter, andre deler ut mat. Gravemaskiner graver i stein, stål. Rester av nattkjoler titter fram. Plutselig blir det helt stille.

De pårørende har sittet søvnløse rundt et bål foran det som engang var et hjem. Nå får noen av dem håpet tilbake.

Redningsarbeid i Kahramanmaraş. Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK

Plutselig høres bråket igjen. En person bæres ut av folkemengden. Levende, etter fire dager under bygningsmassene, i minusgrader, uten mat og vann.

Forsamlingen roper «Allahu Akbar», Gud er stor.

En kvinne sitter sammen med broren og familievenner rundt bålet. Han har reist fra USA for å være sammen med henne.

Tilskuere ser på at overlevende blir hentet ut av ruinene. Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK

I likhet med de andre pårørende sitter de og ser på at hjelpearbeiderne forsøker å grave ut deres kjære.

Kvinnen har mistet foreldrene, søsteren og barna i jordskjelvet. Foreldrene ligger fortsatt i bygningsmassene.

Brødrepar reddet etter 82 timer

I all elendigheten etter det kraftige jordskjelvet kommer det fortsatt glimt av håp. To brødre på fem og elleve år og en to år gammel gutt ble reddet ut i live fra sammenraste bygninger i Tyrkia torsdag.

Brødrene ble trukket ut fra ruinene av en sammenrast bygning i byen Malatya torsdag, 82 timer etter skjelvet.

De 5 år gamle Furkan og 11 år gamle Doğukan ble reddet ut av en sammenrast bygning torsdag. FOTO: ADAN

De to guttene ble reddet ut sammen med familiens katt. Redningsfolkene klarte først å nå frem til femåringen, før de fikk ut eldstemann som er autist, melder den tyrkiske TV-stasjonen NTV. Begge er skadet og sendt til sykehus.

Toåring reddet

Få timer tidligere ble en to år gammel gutt reddet ut i live byen Antakya. Da hadde han ligget fastklemt i 79 timer, ifølge den tyrkiske hjelpeorganisasjonen IHH.

Gutten, som hadde på seg en stripete genser, gråt mens han forsiktig ble løftet ut fra hullet han har vært fanget i siden mandag.

Ei 14 år gammel jente ble reddet ut av en sammenrast bygning i Kahramanmaraş torsdag. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

I Hatay ble Abdulalim Muaini hentet ut av sitt sammenraste hjem, der han har vært fastklemt inntil sin kone som døde av skadene hun fikk av jordskjelvet mandag. I Malatya ble en 60 år gamle Meral Nakir reddet ut av en leilighetsblokk etter 77 timer.

I Syria får en tre år gammel gutt sykehusbehandlingen etter å ha blitt funnet i live i det som engang var familiens hjem i byen Jandaris torsdag. Gutten har måttet amputere det ene benet.

Dødstallene stiger

Dødstallene har passert 19.000 og det er dermed klart at jordskjelvet er det verste i regionen siden jordskjelvet som rammet Tyrkia i 1999. Den gang døde 17.000 mennesker.

Samtidig tar kulda og sulten nå de hundretusenvis av menneskene som har blitt hjemløse. I krigsherjede Syria er situasjonen håpløs, men de første bilene kom over grensen fra Tyrkia med nødhjelp torsdag. FN sier snaue 11 millioner mennesker er rammet i Hama, Latakia, Idlib, Aleppo og Tartus.