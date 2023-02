– Denne kvinnen er utrolig. Jeg beundrer henne virkelig. Hun har vært under ruinene i så lang tid. Men hun er tøff og det er bra, sa hundefører Tamara Reiher til Reuters torsdag.

Kvinnen hun snakket om heter Zeynep og har ligget begravet under ruinene siden jordskjelvet gikk natt til mandag.

Fredag morgen jobber det tyske redningsmannskapet fortsatt med å redde henne ut.

– Vi er rett over henne nå, og kan nå henne ovenfra og fra siden, sier Benno Riehl, som deltar i redningsaksjonen.

Han forteller at en lege har klart å ta på kvinnen.

– Legen klarte å kjenne litt på henne, i alle fall så langt armen hans rakk fram. Hun kjente det, og vi håper dette vil gi henne styrke.

Nå håper Riehl at de skal klare å lage en åpning stor nok til å få Zeynep ut og frakte henne til sykehus.

Nesten 20.000 omkomne

Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftigste jordskjelvet i dette området på mer enn 80 år.

Torsdag ettermiddag melder tyrkiske myndigheter at tallet på døde i Tyrkia nå er oppe i 16.546. I tillegg viser ferske tall at 3.162 er døde i Syria.

Bare på ett døgn har tallet på bekreftede døde steget med 30 prosent. Det er ventet at det kommer til å stige ytterligere etter hvert som redningsmannskapene graver seg videre ned i ruinene. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at så mange som 20.000 kan være døde.

De anslår at opptil 23 millioner mennesker kan være rammet av jordskjelvet og lover langtidsbistand.

Fortvilte familier venter i spenning på om det fremdeles er mulig å finne overlevende. Og innimellom kommer det meldinger om liv i de sammenraste bygningene.

Dette er ruinene som kvinnen er innestengt i.

Mange håper fortsatt på at savnede familiemedlemmer og kjære skal bli funnet i live. En av dem er Zuebeyde Kahraman.

– Jeg håper mine søskenbarn, svoger og søster blir reddet i live, sier den 38 år gamle kvinnen.

– Det har kommet mange redningsarbeidere hit, og det er vi veldig glade for. De gjør en god jobb, forteller hun.

NRKs Sidsel Wold rapporterer fra jordskjelvområdet i Tyrkia. Du trenger javascript for å se video. NRKs Sidsel Wold rapporterer fra jordskjelvområdet i Tyrkia.

Da NRK onsdag besøkte de tyrkiske byene Gaziantep og Pazarcik, møtte de mange mennesker som ikke turte bo i husene sine, av frykt for at de skulle rase sammen.

De bodde i stedet i telt som myndighetene hadde satt opp ute å gatene.

Til NRK kunne de fortelle at en person onsdag var reddet ut av ruinene, 61 timer etter at huset han bodde i raste sammen.

De fire familiemedlemmene hans overlevde ikke så mange timer fanget i ruinene av sitt eget hjem.

Slektninger og venner venter i spenning mens de følger redningsarbeidet. Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK Redningsmannskapene leter fremdeles etter overlevende i byen Pazarcik. Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK Tyrkiske myndigheter sier 13,5 millioner mennesker bor i områder som er berørt av jordskjelvet. Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK Pazarcik: Folk tør ikke bo i hjemmene sine, og bor i telt og i biler. Her forsøker man å holde varmen. Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK Mange mennesker vil ikke bo i husene sine, av frykt for at de skal rase sammen. Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK Alt brennbart brukes for å holde liv i flammene, og for å holde februarkulda i sjakk. Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK

Stadig mindre håp om å finne overlevende

En annen familie på tre skal graves frem, og for hver time som går blir sjansen mindre for at man finner dem levende.

Hvor mange som er savnet er uklart. Snart er kanskje håpet ute, for de savnede som ennå ligger begravet.

Kartet viser de hardest rammede byene etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria.

For hvert tak som gravemaskinen tar, kommer nye tegn på levd liv fram.

En stor hvit sofa, hvor familien kanskje har samlet seg foran TV-en eller med spill? Barneleker fra det som en gang var et barnerom? Forvridde stoler der gjester har sittet med en kopp te?

Blant murstein og stålvaiere er en liten pute med spidermanntrekk. Hva drømte han eller hun om, som la hodet sitt på den puten hver natt?

Ville hun bli fotballspiller, astronaut? Løp han rundt i Pazarciks gater og lot som om han var Peter Parker?

Mange bygninger står fremdeles i byene Pazarcik og Gaziantep, dit NRK kom sent onsdag kveld. De tør ingen å bo i.

Dette satellittbildet viser ødeleggelsene i den tyrkiske byen Gaziantep. Foto: Planet Labs LBC

Lager bål for å holde kulden borte

I Tyrkia har rundt 400.000 mennesker søkt tilflukt i midlertidige leirer, hoteller, moskeer, idrettsarenaer og kjøpesentre.

Det lukter søtt og svidd av plastikk og møbelrester som ikke burde brennes. Langs gatene står sivile og varmer seg på provisoriske bål.

Alt brennbart brukes for å holde liv i flammene, for å holde bitende februarkulde i sjakk.

Hit har nødhjelpen kommet. Hvite telt fra regjeringens nødhjelpsbyrå Afad huser en familie på åtte som ikke tør å gå hjem.

Samtidig finnes det fortsatt nabolag og landsbyer ingen har funnet fram til.

Folk i Pazarcik som NRK snakker med peker i alle retninger mot nabolandsbyer hvor hjelpen så langt har uteblitt.

Erdogan: Det blir snart bedre

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan besøkte onsdag byen Kahramanmaraş, som er blant de hardest rammede av jordskjelvet.

Han innrømmet at det hadde vært problemer med redningsarbeidet, men at det nå gikk mye bedre.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan møtte onsdag ofre for jordskjelvet i byen Kahramanmaraş. Foto: PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / Reuters

– Vi kommer til å klare dette bedre allerede i morgen og tiden framover sa Erdogan, som har kommet under press for at myndighetene har vært for seine i sin reaksjon på jordskjelvet.

Tyrkiske myndigheter sier 13,5 millioner mennesker bor i områder som er berørt av jordskjelvet, i en sone som strekker seg 450 kilometer fra byen til Adana i vest til Diyarbakir i øst.

Over 11.000 bygninger har rast sammen i Tyrkia og Tyrkia har erklært unntakstilstand i tre måneder.

– De har det veldig vanskelig

I Syria har personer så langt sør som i byen Hama mistet livet. Byen ligger 250 kilometer fra episenteret for jordskjelvet, som var i Elbistan på den tyrkiske siden av grensen.

Syriske Hannan Karahjoul er kurder og bosatt i Norge etter at han kom til landet som flyktning i 2014. Han er fra Afrin, nord for Aleppo. Familien hans er i hjemlandet, blant annet er moren og lillesøsteren der.

Syriske Hannan Karahjoul forteller at folk i Syria har det veldig vanskelig nå. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– De har det veldig vanskelig, fortalte Karahjoul, da han var gjest i Nyhetsmorgen torsdag.

– De har opplevd både krig, sult og pandemi. Mange av de områdene som er berørt nå, er også de samme områdene som ble hardest rammet under borgerkrigen, forteller han.

Allerede før jordskjelvet var 90 prosent av befolkningen nordvest i Syria avhengig av humanitær hjelp. Området huser millioner av mennesker som er blitt fordrevet som følge av krigen i Syria.

– Da det første skjelvet kom, trodde de at de ble bombet. De skjønte ikke egentlig helt hva det var. Nå er de veldig redde. De har mistet det lille håpet de hadde, sier Karahjoul, som mistet en fetter i jordskjelvet.

– Dessverre har dette området falt mellom to stoler, syriske myndigheter stiller ikke opp, siden det er et område under opprørerne som får støtte av Tyrkia.

Den første sendingen med nødhjelp til de jordskjelvrammede områdene i Syria har krysset grensen fra Tyrkia til Syria. En konvoi på i alt seks lastebiler med nødhjelp er på vei.