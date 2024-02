Klokken 04.17 den 6. februar 2023, begynte bakken å skjelve i Antakya helt sørøst i Tyrkia.

Selv om episenteret var flere mil unna, ristet det kraftigst her.

– Jeg ble helt paralysert og måtte hjelpes ut på gata, forteller journalist Burcu Øzkaya Gunaydin.

Hun var blant de heldige. Blokka hennes ble stående, mens naboblokkene kollapset.

– Vi gravde frem et spedbarn og la den døde kroppen på et teppe. Så trakk vi ut en kvinne som jeg hadde hilst på dagen før, og la henne der, sier hun og peker.

– Det går ikke an å beskrive smerten jeg følte. Jeg spurte meg selv hvorfor jeg levde, og kjente ingen glede.

JORDSKJELV: Da NRK ankom Hatay den 7. februar 2023 ropte folk inn i ruinhaugene i håp om å få svar. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Rundt blokka er det en åpen plass der de andre boligene sto. Å skrive og rapportere ble Gunaydins måte å bearbeide inntrykkene på.

Bare to timer etter skjelvet, publiserte Gunaydin sin første nyhetssak i avisen Gazete Duvar.

Siden har det ikke handlet om noe annet for lokalavisjournalisten.

RUINER: Burcu Øzkaya Gunaydin passerer ruinhauger og blokker som må rives i sentrum av Antakya. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Lukt av død

Den tyrkiske byen som en gang i historien var Syrias hovedstad, og der kristne søkte tilflukt, ble lagt i ruiner.

Det gjorde også mange andre byer og landsbyer sørøst i Tyrkia og nordvest i Syria.

Ett år etter er de fleste ruinhaugene ryddet bort, men fortsatt kjennes en kvalmende og søtlig lukt av død enkelte steder.

Flere tusen ødelagte boligblokker er evakuert. Bare i Antakya må rundt 25.000 bygninger rives, ifølge offisielle tall.

ØDE: Sentrum av Antakya, som før jordskjelvet hadde 400.000 innbyggere, er folketom. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Redningsarbeidet startet sent og myndighetene var trege med å begynne oppryddingen. De startet først med rivingen etter sommeren i fjor, sier Gunaydin.

Mener Erdogan truer

I helgen besøkte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan de jordskjelvrammede områdene.

I sin tale i provinsen Hatay, der Antakya ligger, antydet han at hjelpen avhenger av om innbyggerne stemmer på hans parti under lokalvalget 31. mars.

Idag er det opposisjonspartiet CHP som styrer der.

– Hvis sentrale og lokale myndigheter ikke samarbeider, vil ingenting komme til provinsen. Mottok Hatay noen hjelp? Nå er Hatay i elendig forfatning, den er fattig, sa Erdogan.

Opposisjonen kritiserer talen og mener det er en trussel om å holde tilbake bistand hvis hans AKP-parti ikke får flest stemmer.

BRAKKEBY: Over 600 000 bor i brakkebyer i området der jordskjelvene traff. Foto: NRK

Over 600.000 mennesker bor i provisoriske brakkebyer mens de venter på gjenoppbyggingen.

Yeliz Zaif og storfamilien har kjøpt tre containere som de bor i.

De har ikke krav på hjelp fordi den ubeboelige boligen deres blir ansett for å ha moderate skader.

Når NRK spør henne om hvordan hun har det, bryter hun sammen.

– Vi har mistet livet vi hadde, og kjemper for å starte på nytt. Det er ikke lett, sier Zaif gråtkvalt.

SORG: Yeliz Zaif er fortvilet over å ha mistet alt familien eide i jordskjelvet for ett år siden. Foto: NRK

Sønnen og datteren må kjøres langt av gårde for å gå på skole, og bakeriet de drev er borte. Nå har de lånt penger for å forsøke å starte opp igjen.

– Vi hadde det bra, bodde i fine hus og hadde kafeer, restauranter og vakre parker. Vi kunne reise bort på ferie, men nå har vi ingenting, forteller hun.

Også journalist Gunaydin bor i en brakke.

Støvet henger over området fordi en gravemaskin like ved rydder plass til fremtidige blokker.

– Jeg har vasket disse klærne to ganger, sier Gunaydin og ler, mens hun henger klesvasken opp mellom brakkene.

STØV: Det er mye støv i den ødelagte byen. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Selv om jobben som journalist gir en viss trygghet, er hun usikker på morgendagen.

– Folk klager mye på usikkerheten, noe jeg også sliter med. Det er vanskelig å holde ut, sier hun.

Snart skal hun sette seg ned for å skrive enda en sak for lokalavisen. Den handler om at mange savnede fortsatt ikke er funnet i ruinene.

TERAPI: For Burcu Øzkaya Gunaydin har skrivingen vært terapi Foto: Åse Marit Befring / NRK

Vet ikke hvor barnebarnet er

En av dem Gunaydin har intervjuet, er Remziya Bozdemir. Hun mistet begge sønnene, to svigerdøtre og et barnebarn i skjelvet.

Den eldre kvinnen var til stede da redningsarbeidere fant den ene sønnen hennes død, men ennå vet hun ikke hvor barnebarnet Ømer er.

I gangen står potteblomster, som hun en dag håper å plante på graven hans.

– Han var mitt hjertebarn, sier hun og viser frem et bilde av en gutt med et stort smil under den blonde luggen.

SØKER: Bestemoren søker svar på hvor barnebarnet er. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Ømer ville vært fire år i dag, men ble bare tre.

Remziya Bozdemir har avlagt DNA-prøve, for mange døde er lagt i anonyme graver eller ligger knust i ruinene.

Bestemoren vil ha svar.

– Jeg får ikke ro før det.

Jordskjelvet i Tyrkia og Syria Ekspander/minimer faktaboks * Natt til mandag 6. februar 2023 ble det sørøstlige Tyrkia og nordvestlige Syria rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8. * Episenteret var i Tyrkia. Skjelvet er det dødeligste i verden på over 50 år. * Minst 59.000 mennesker mistet livet hvorav rundt 6.000 i Syria. Det er uklart hvor mange som er savnet. * FN anslår at 1,5 millioner mennesker ble hjemløse. Over 600.000 mennesker bor i brakkebyer * President Recep Tayyip Erdogan lovde i presidentvalgkampen i fjor å bygge over 300.000 boliger innen ett år og totalt 680.000 boliger i løpet av to år. * Løftene er ikke innfridd. Innen to måneder skal 75.000 boliger stå ferdige, ifølge urbaniseringsministeren. Kilde: NTB og NRK