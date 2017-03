Ravioliformet måne vekker oppsikt: – Vitenskapen overgår fantasien

Romsonden «Cassini» passerte tett inntil månen Pan på tirsdag, og avslørte at den lille Saturn-månen er... formet som en ravioli.

Mange av de mindre objektene i solsystemet har sære former som ofte minner om mat. En asteroide som sneiet jorda i 2014 liknet en peanøtt. Mange andre ser ut som poteter, mens kometen 67P/Churymyov-Gerasimenko kan – med litt godvilje – gå for å være en and.

Sulten?

Men selv i dette middagsselskapet er Pan svært ulik det meste som hittil er observert, med mulig unntak av naboen Atlas som har noe av den samme greia gående. Selv erfarne himmeltittere måtte gni seg i øynene da råbildene fra «Cassini» tikket ned.

Pan er en av Saturns nærmeste måner og har omløpsbane inni det karakteristiske ringsystemet rundt planeten. Foto: NASA

Dette er ikke en av Saturns måner. Foto: Krista/Flickr/CC BY 2.0

– Da jeg først så disse bildene, trodde jeg det var en illustrasjon. Men de er ekte! Vitenskapen overgår fantasien, skriver planetforsker og «Cassini»-leder Carolyn Porco på Twitter.

– Etter 13 år har vi blitt vant til ekstreme reaksjoner på bildene våre, men sult? fortsetter hun.

Når objekter i verdensrommet blir store nok, trekkes de generelt sammen til en kuleform under sin egen gravitasjon. Mindre kloder har et mer irregulært og usymmetrisk utseende, men er som oftest mye mer slepne og avrundede enn den tydelige «bremmen» til Pan.

Sett ovenfra er det tydelig hva som skjer: Pan går i omløpsbane inni ringsystemet til Saturn og har ryddet unna materie som ligger i veien. Foto: NASA/JPL

Ring i ringen

Så hva skjer? Forklaringen ligger bokstavelig talt i de karakteristiske ringene rundt moderplaneten Saturn. Pan, som er den nest innerste av gassgigantens minst 62 måner, har ryddet seg en sti i en av disse.

– I tidligere tider, og til en viss grad nå, har ringmaterie falt ned på Pans ekvator, skriver Porco.

Og der har det sakte, men sikkert samlet seg opp. Siden månen er så liten, knappe 23 kilometer bred, har den ikke greid å fordele nedfallet og glatte seg særlig ut.

– Den har veldig lite tyngdekraft, sier hun.