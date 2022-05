Raser mot våpenkonferanse i Texas bare dager etter skolemassakren

Don McLean, mest kjent for hiten American Pie, skulle opptre på den årlige konferansen til National Rifle Association (NRA).

Men han er blant flere som har trukket seg etter at 19 barn og to voksne ble drept i skolemassakren i Uvalde i Texas, melder CNN.

For årets NRA-konferanse er i storbyen Houston, i nettopp Texas.

NRA skal samles på George R. Brown Convention Center i Houston. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

– Sett i lys av nylige hendelser i Texas, har jeg besluttet at det ville vært respektløst og sårende å opptre for NRA på deres konferanse i Houston denne uka, sier McLean i en uttalelse.

NRA er en av de mektigste lobbyorganisasjonen i USA. De har fem millioner medlemmer og tette bånd til mange politikere, spesielt republikanere. Blant annet gir de karakterer til folkevalgte basert på hvor våpenvennlige de er. NRA er sterkt imot strengere våpenlover.

Rundt 55.000 besøkende ventes til årets samling, ifølge The Guardian. Men den har også blitt møtt med raseri, avlysninger og demonstrasjoner.

Deltakere ser på våpen som loddes ut på NRA-konferansen. Foto: Michael Wyke / AP

Trump skal – guvernøren sender video

I tillegg til McLean, har artistene Larry Gatlin, Larry Stewart og Lee Greenwood trukket seg. Produsenten av riflen brukt i skoleskytingen i Uvalde dropper også arrangementet.

– Guvernør Abbott, hvis du har noe anstendighet, vil du øyeblikkelig trekke deg fra helgens NRA-konferanse og oppfordre dem til å holde den hvor som helst annet enn Texas, skriver Beto O'Rourke på Twitter.

Den tidligere demokratiske presidentkandidaten stiller nå til valg som guvernør av Texas, mot republikaneren Greg Abbott.

Texas-guvernør Greg Abbott dropper å møte opp i Houston. Foto: MARCO BELLO / Reuters

Abbott skulle egentlig være fysisk til stede i Houston og holde tale. Nå nøyer han seg med å sende en videomelding. Han skal isteden holde pressekonferanse i Uvalde.

Senator John Cornyn og kongressrepresentant Dan Crenshaw, begge republikanere fra Texas, dropper også konferansen. De oppgir endrede planer som grunnen, skriver NPR.

Men tidligere president Donald Trump skal fortsatt holde tale. Det skal også den andre Texas-senatoren, Ted Cruz. Under Trumps tale er det forbudt å ta med våpen, ifølge NRAs egen nettside.

Donald Trump skal holde tale på fredag. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Vil be for ofrene

NRA har ingen planer om å avlyse konferansen. I en uttalelse fordømmer de skoleskytingen, og kaller det «handlingene til én enkelt, sinnssyk kriminell». De sier de skal «reflektere over» hendelsene og be for ofrene. De lover å styrke sine forpliktelser for å gjøre skoler tryggere, melder CNN.

Myndighetene i Houston, Texas i USA forbereder seg på store demonstrasjoner utenfor våpenlobbyen NRAs årsmøte i helg, bare dager etter skyteepisoden på en grunnskole i Uvalde i samme delstat. 19 barn og to voksne ble drept. Du trenger javascript for å se video. Myndighetene i Houston, Texas i USA forbereder seg på store demonstrasjoner utenfor våpenlobbyen NRAs årsmøte i helg, bare dager etter skyteepisoden på en grunnskole i Uvalde i samme delstat. 19 barn og to voksne ble drept.

Ordføreren i Houston, Sylvester Turner, sier at byen kan få juridiske problemer hvis myndighetene avlyser konferansen.

– Det større spørsmålet er hvorfor folkevalgte skal tale der, og hvilken beskjed det sender. Du kan ikke be og sende kondolanser den ene dagen, og neste dag heie frem våpen, sier Turner i en uttalelse.

Det er varslet en demonstrasjon i Houston i dag, mot NRA og dagens våpenlover. En av initiativtakerne er Beto O'Rourke.

Avbryter pressekonferansen: - sick son of a bitch Du trenger javascript for å se video.

Lederne for USAs to største fagforeninger for lærere skal også reise til Houston for å protestere, melder Axios.

I går marsjerte skoleelever rundt i USA ut av klasserommene sine i protest.

Elevene som overlevde skoleskytingen i Parkland i Florida i 2018, og står bak bevegelsen March for Our Lives, varsler en ny demonstrasjon 11. juni.