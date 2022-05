USAs president Joe Biden mener det er på tide å stå opp mot våpenlobbyen etter den siste skoleskytingen i Texas, der 19 barn og to voksne ble drept tirsdag.

Ikke siden Sandy Hook-massakren i 2012 har flere blitt drept i en skoleskyting. Da ble 26 personer drept, hvorav 20 barn.

– Det er på tide å snu denne smerten til handling for hver forelder, for hver borger i dette landet. Vi må gjøre det klart overfor hver eneste folkevalgte i dette landet: Det er på tide å handle, sa presidenten.

Den demokratiske senatoren Chris Murphy spør sine kolleger hvorfor de ikke vil gjøre noe med massakrene i USA. Du trenger javascript for å se video. Den demokratiske senatoren Chris Murphy spør sine kolleger hvorfor de ikke vil gjøre noe med massakrene i USA.

– Hva gjør vi?

Den demokratiske senatoren Chris Murphy var tydelig preget da han tryglet sine kolleger om å endelig få stemt gjennom lovgiving for å få bukt med skyteepisodene i USA.

– Hva gjør vi? Hva gjør vi? Bare dager etter at en mann gikk inn i en dagligvarebutikk for å skyte ned afroamerikanske kunder, står vi overfor nok et Sandy Hook. Hva gjør vi? Det er flere masseskytinger enn det er dager i året. Barna våre lever i frykt, sa en hoderistende Murphy på senatsgulvet.

– Hvorfor bruker dere så mye tid for å bli senator? Hvorfor ta seg bryet med å få denne jobben, å komme i en maktposisjon, når svaret vi kommer med når flere og flere blir slaktet og barna våre frykter for sine liv er at vi ikke gjør noen ting. Hva gjør vi? Hvorfor er dere her? spurte Murphy, som representerer Connecticut, der Sandy Hook-massakren fant sted i 2012.

Våpenregulering i USA Ekspandér faktaboks Etter Sandy Hook-massakren 14. desember 2012, utnevnte president Obama daværende visepresident Biden til å lede arbeidsgruppen for å bekjempe skytevold. Gruppen holdt 22 møter og hentet ideer fra 229 organisasjoner. Resultatet var en bred plan som hadde flere mål: Å styrke mekanismer for bakgrunnssjekk av våpeneiere

Å forby halvautomatiske rifler

Å styrke sikkerheten på skolene

Å øke tilgang til mental helsehjelp Det ble gjort lite fremgang på nasjonalt nivå for å oppnå de to første målene. Forslagene i Kongressen om å forby halvautomatiske rifler og å innføre universell bakgrunnssjekk av våpeneiere ble møtt av sterk motstand av NRA, republikanerne og deler av demokratene, og ble til slutt stemt ned. Siden 2012 har skoleskyting og masseskyting generelt fortsatt å prege USA. Hittil i år har det vært 27 skoleskytinger i landet, opplyser Education Week. De har kartlagt skoleskytinger i USA siden 2018, og har registrert 119 slike hendelser siden da.

Årsmøte for våpenlobbyen i helg

I helgen skal den mektige våpenlobbyen samles til NRAs årsmøte i Houston i Texas. National Rifle Association (NRA) er en våpenorganisasjon som omtaler seg selv som «USAs fremste beskytter av den andre grunnlovsendringen», som garanterer retten til å eie våpen.

Blant annet Texas-senator Ted Cruz, tidligere president Donald Trump, og Texas-guvernør Greg Abbott skal delta på møtet.

I en Twitter-tråd om skyteepisoden skriver Ted Cruz at han og kona «ber for hele samfunnet i Uvalde».

– Vi har sett altfor mange slike skyteepisoder. Ingen forelder skal måtte bære sorgen av å begrave barnet sitt. Vi må komme sammen, som en nasjon, og støtte Uvalde mens de prøver å helbrede fra dette sørgelige tapet, skriver Cruz.

Twitter-meldingene til Cruz har skapt reaksjoner blant flere, deriblant Alexandria Ocasio-Cortez, et demokratisk medlem i Representantenes hus.

– Skal ikke lede en taleopptreden for NRA om tre dager?, skriver Ocasio-Cortez på Twitter og fortsetter:

– Du kan gjøre mer enn å be.

Tror ikke det vil komme endringer

Rådgiver i Civita og USA-ekspert Eirik Løkke sier til NRK Nyhetsmorgen at det er stor fare for at det ikke vil bli noen betydelige endringer.

– Vi skal huske på at Høyesterett har tolket det slik at det å bære våpen i USA er en grunnlovsrett, forteller Løkke.

– Dessverre er det grunn til å tro at dette vil skje igjen. Polariseringen i USA mellom demokratene og republikanerne, særlig når det gjelder våpen, gjør at det er liten grunn til å tro at det vil skje noe, sier han.

Han mener det ikke er mye nytt med taler som Murphys, og viser blant annet til den sterke talen til Obama etter Sandy Hook.