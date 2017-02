Rapport: – Frankrikes sentre mot radikalisering er mislykket

– Det er den komplette fiasko, alt må tenkes på nytt, alt må bygges opp på nytt, sier lederen for justiskomiteen i senatet, Philippe Bas.

Her skulle beboerne blant annet undervises i historie og filosofi. Foto: GUILLAUME SOUVANT / Afp

Våren 2016 bevilget den franske regjeringen drøyt 370 millioner kroner til sentre over hele landet som skulle forhindre at mennesker ble radikalisert og for å avradikalisere folk som var blitt medlem av ekstremistgrupper. Og myndighetene i landet frykter det mange som trenger en slik behandling. Innen slutten av oktober 2016 hadde det blitt ringt inn nesten 12000 bekymringsmeldinger om ekstremister.

Mottakssentrene var ett av flere tiltak som ble satt i verk etter flere terrorangrep på fransk jord. De skulle huse muslimer som var blitt fascinert ekstremistisk tankegods.

Det første senteret som ble åpnet var et ombygd slott i Pontourny i Loiredalen. Planen var at det skulle bygges flere slike mottak for ekstremister. Der skulle de få undervisning i blant annet historie, filosofi og fysisk fostring i tillegg til kulturell skolering, var planen.

– Feilslått med frivillighet

Men allerede etter ett år slår en gjennomgang av tiltakene fast de ikke har fungert slik man hadde ønsket. Ikke minst gjelder det Pontourny-senteret i Loire, skriver Le Point.

Senteret åpnet i fjor. Det hadde 25 plasser, men i begynnelsen av februar flyttet den siste av de ni beboerne som hadde vært innom, ut.

– Dette viser hvor feilslått det er å basere seg på frivillighet, sier senator Catherine Troendlé fra det republikanske partiet. Sammen med kollegaen Esther Benbassa fra det økologiske partiet står hun bak rapporten som ble lagt fram i dag. Og konklusjonen er klar:

– Avradikalisering fungerer ikke, enten det er i fengsel eller i egne institusjoner, melder fransk tv.

De to politikerne har vurdert tiltakene som er blitt innført det siste året. De har intervjuet politikere, lokale myndighetspersoner, organisasjoner og forskere. Og de konkluderer også med at det er en dårlig løsning å samle radikaliserte straffedømte i egne avdelinger i fengslene.

– Vi har nok vært litt amatører, vi har laget «hjemmesnekrede» løsninger, sier Benbassa til fransk tv.

Dagens rapport er en forløper til en større som skal legges fram til sommeren, melder Reuters.