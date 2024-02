Eide advarer Israel om å rykke inn i Rafah

– Jeg frykter et blodbad dersom israelske styrker nå rykker inn i Rafah, sier Barth Eide.

Han forteller at over en million mennesker har allerede vært gjennom et helvete på jord og har søkt tilflukt i en by som vanligvis huser 200.000.

– Menneskene i Rafah har ikke lenger noen steder å flykte til, sier utenriksministeren og viser til at folkeretten er klar på at sivile må beskyttes.

9. FEBRUAR: Mer enn 1 million palestinere er internt fordrevet i Rafah. Mange av dem ble tvangsflyttet dit fra det nordlige Gaza av Israel. Foto: Fatima Shbair / AP

– Jeg vil på det sterkeste advare Israel om de tragiske konsekvensene for sivilbefolkningen dersom de gjør dette, sier han.

Utenriksministeren sier at en bakkeoperasjon vil gjøre en allerede katastrofal situasjon enda verre, og at det vil gjøre det vanskeligere å få inn livsviktig humanitær hjelp.

Fordrevne palestinere, som flyktet fra husene sine på grunn av israelske angrep, søker ly i en teltleir i Rafah. Nå bor det over en million mennesker i det lille området. Foto: Saleh Salem / Reuters

Siste trygge sone

Rafah var av Israel utpekt som en av flere «trygge soner» som palestinere ble bedt om å flykte til tidlig i krigen, men rammes nå jevnlig av israelske luftangrep.

Byen har vært den mest sentrale innfartsporten for humanitær hjelp via nabolandet Egypt.

Nå har også egypterne styrket forsvaret av grensen mot Gaza, melder Reuters. Rundt 40 stridsvogner og militære kjøretøyer skal være sendt til området, opplyser egyptiske sikkerhetskilder.

Egyptiske myndigheter har tidligere fryktet at israelske myndigheter har planer om å tvangsflytte Gazas befolkning til egyptiske Sinaihalvøya.

Egyptiske myndigheter frykter at palestinerne blir presset over grensen og har siden krigsutbruddet 7. oktober bygd en betongmur på grensen.

Muren er fundamentert seks meter ned i bakken, og på toppen er det strukket piggtråd.

Foto: Abir Sultan / AP

– Ingen annen løsning enn total seier

På onsdag ble det kjent at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ville sende soldater inn i Rafah, og ba det israelske militæret (IDF) rykke inn sør på Gazastripen.

– Ingen annen løsning enn total seier, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og fortalte pressen at han har instruert IDF til å operere i Rafah, i det han mener er det siste befestede området til Hamas.

– Vi vil ikke støtte gjennomføringen av noe slikt uten seriøs og troverdig planlegging sa talsperson Vedant Patel til pressen torsdag. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / Reuters

USA: – Kan bli katastrofalt

Flere vestlige land, blant annet USA og Tyskland, har advart Israel mot å gå inn i Rafah.

Torsdag advarte USA om at enhver israelsk militæroperasjon i Rafah uten grundig planlegging kan bli en katastrofe.

– Mange uskyldige mennesker er i trøbbel, de dør og det må stoppe, sa USAs president Joe Biden.

Biden sa at en israelsk operasjon i Rafah var «å gå for langt», i noe mange anser som hans skarpeste irettesettelse av Israel så langt siden 7. oktober.

– Vi vil ikke støtte gjennomføringen av noe slikt uten seriøs og troverdig planlegging sa talsperson Vedant Patel til pressen torsdag.

Demonstranter i USA demonstrerer for våpenhvile i konflikten mellom Hamas og Israel. Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP

Netanyahus ordre kommer samtidig som den internasjonale domstolen (ICJ) behandler folkemord-saken mot Israel.

Domstolen konkluderte nærmest enstemmig med at det er fare for folkemord i Gaza.

De krevde at Israel skulle innføre flere hastetiltak, noe Sør-Afrika, Israels motpart i saken, hevder at Israel ignorerer.