Eksperter om Rafah: – Hamas' siste skanse

Natt til tirsdag tok israelske styrker seg inn i Rafah med pansrede kjøretøyer. Etter noen timer hadde de full kontroll over den delen av byen som ligger ved grenseområdet til Egypt.

Nå er to grenseoverganger stengt. Rafah, og dermed Gaza, er isolert for humanitært hjelpearbeid.

Samtidig sender Israel en delegasjon til Kairo for å fortsette forhandlingene om en våpenhvile på Gazastripen. Det skjer etter at de avviste en avtale som Egypt, Qatar og Hamas stemte for.

– Dette er både et diplomatisk spill og et militært spill, og de går hånd i hånd.

Det sier professor i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier.

Fordrevne palestinere i byen Rafah, sør i Gaza etter Israel tok kontroll over byen 7. mai. Foto: AFP

En bakkeinvasjon her har lenge vært varslet, men så ut til å ha blitt satt på pause da Israel trakk mesteparten av styrkene ut av Sør-Gaza i starten av april.

Ifølge Heier er det denne invasjonen vi nå ser. Bakkeinvasjonen er i gang.

– Men det er ikke som en fullskala invasjon hvor man ruller frem på bred front. Det er en invasjon der man deler Rafah opp i mindre biter, og så tar man systematisk og metodisk bit for bit.

«Hamas' siste skanse»

Netanyahu har sagt at bakkeinvasjonen av Rafah vil skje uavhengig av en våpenhvile. Samtidig deltar altså Israel i forhandlingene om nettopp dette.

Det tror Heier handler om Netanyahus to publikum.

– Netanyahu vender seg mot sin egen befolkning for å framstå som den sterke leden som redder landet sitt og beskytter det mot Hamas-trusselen.

Samtidig rykker de nærmere Rafah, som er Hamas' siste sjanse for å øke presset og dermed få en våpenhvileavtale som er så gunstig for Israel som mulig.

På den måten skaffer Netanyahu seg et større handlingsrom, og kan lokke med gulrøtter og samtidig bruke pisken, mener Heier.

– Rafah er Hamas' siste skanse, og siste del av krigen i Gaza for israelerne. Så nå nærmer det seg siste ledd av denne delen av krigen.

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets høyskole. Foto: ISMAIL BURAK AKAKN / NRK

– Holder Israel igjen

– Hamas har 4000–8000 soldater inne i Rafah. Byen er 60 kvadratkilometer stor, og det bor godt over en million menneske der. Det blir som å finne en nål i en høystakk, sier Heier.

Selv om den israelske presidenten er tydelig på at målet med krigen på Gazastripen er å utrydde Hamas, har de så langt ikke startet en fullskala invasjon av Rafah.

Det er presset fra USA, den arabiske verden og det internasjonale samfunnet som holder Israel igjen, tror Heier.

Tirsdag kveld meldte nettavisen Politico om at USA holder tilbake leveranser av Boeing presisjonsbomber. Motivasjonen skal være nettopp å sende et politisk budskap. USA har tidligere uttrykt tydelig motstand mot en invasjon av byen sør i Gaza.

Det bruker Hamas til sin fordel. Å blande seg med sivilbefolkningen er taktikken deres, sier professoren.

– De prøver å trekke den overlegne styrken, Israel, inn i en slags hengemyr. Israel klarer å nedkjempe Hamas-soldater i ett område, men så dukker de opp igjen i et annet – og så i det forrige igjen. Så blir Israel stående inne der.

– Dette er både et diplomatisk spill og et militært spill, sier professor Tormod Heier om angrepene i Rafah. Foto: Hatem Khaled / Reuters

– Legges opp til noe mye større

Israel har mer eller mindre stått i sammenhengende unntakstilstand siden Hamas' terrorangrep 7. oktober i fjor. Over 1100 israelere ble drept og rundt 250 ble tatt som gisler.

To fremtredende mål har drevet Israels krigføring – få tilbake gislene og fjerne Hamas som en trussel.

– Nå er det mindre tro på å få tilbake alle de kidnappede. Da er det militære og kneblingen av Hamas som gjenstår.

Det sier Hanne Eggen Røislien. Hun er spesialrådgiver i Forsvarsstaben og har skrevet doktorgrad om det israelske forsvaret.

– Tirsdagens invasjon av Rafah har de jo planlagt lenge. Dette er siste steg av Gaza, før de flytter seg nordover til Libanon.

Hanne Eggen Røislien er forfatter og har skrevet flere bøker om Israel. Foto: Ruth Synnøve Barsten / NRK

Netanyahus militære planer legger opp til noe mye større enn Gaza, ifølge Røislien. For Hamas har samarbeidspartnere som strekker seg videre inn i regionen.

– Israel sier at hvis de skal ta ut Hamas, så er ikke det gjort bare gjennom Gaza.

Røislien trekker fram Iran og Sør-Libanon som mulige steg videre for de Israelske myndighetene.

Det viste seg blant annet gjennom konfrontasjonen mellom Iran og Israel for noen uker siden.

Spenningen mellom Israel og Hizbollah har også tilspisset seg. Siden angrepet 7. oktober har både Israel og Hizbollah skutt raketter mot hverandre.

– Avskrekkingsdimensjonen blir også ekstremt viktig. Gaza brukes som en brikke i en regional plan og militær plan.