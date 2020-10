Barnet ble funnet på et toalett på Hamad flyplass 2. oktober. En av avgangene med Qatar Airways til Sydney ble koblet til funnet. Det førte til at flere kvinnelige passasjerer om bord ble ført ut av flyet og bort til ambulanser som var parkert på en annen del av flyplassen.

Inne i ambulansene ble det tvunget til å gjennomgå gynekologiske undersøkelser, skriver Seven Network News.

Australske myndigheter reagerer skarpt på det som har skjedd.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Dette var grovt, støtende, opprørende og meget bekymringsfullt. Jeg har aldri hørt om noe lignende, sa Australias utenriksminister Marise Payne på en pressekonferanse mandag.

Hun sier at Australia har protestert overfor Qatars myndigheter gjennom landets ambassadør, men at de ennå ikke fått noe svar.

En av dem var for gammel

Kim Mills hadde allerede sovnet i flyet før avgang. Så ble hun vekket og beordret ut. Men hun var den eneste av dem som ble tatt ut av flyet som ikke måtte gjennomgå en gynekologisk undersøkelse.

– Jeg er over 60 år og har grått hår, så da jeg ble ført bort til en av ambulansene stirret de på meg og antok vel at det var lite sannsynlig at jeg kunne være barnets mor, sier Mills til The Guardians australske utgave.

Hun forteller at de kvinnene som måtte gjennomgå undersøkelsen var sterkt berørt og fortvilet.

Flybesetning fra Qatar Airlines på Hamad flyplass, avbildet i slutten av september i år Foto: DAVID GRAY / AFP

13 kvinner ble tatt av flyet

En annen av passasjerene som var vitne til hendelsen sier til den australske kringkasteren ABC at kvinnene var svært opprørte.

– De kunne ikke tro det som hadde hendt. De fortalte oss at de ble tvunget til å kle av seg nedentil. Så ble de undersøkt for å sjekke om de nettopp hadde født et barn, sier Wolfgang Babeck til TV-kanalen.

Det var 13 kvinner med australsk statsborgerskap som ble tatt av flyet, av de totalt 34 passasjerene om bord. Helsearbeiderne som foretok undersøkelsene var kvinner. Avgangen ble forsinket med tre timer.

Bekymret for helsen

Ledelsen var Hamad flyplass sier i en pressemelding at de var urolige for helsen til barnets mor. Det skal ha vært grunnen til at de tok kvinner ut av flyet og inn til gynekologiske undersøkelser. De skriver at de kun hentet ut kvinner som hadde hatt tilgang til det området på flyplassen der barnet ble funnet, skriver Reuters.

Etter ankomst i Australia har kvinnene fått medisinsk og psykologisk behandling. Det som skjedde med kvinnene før avgangen til Qatar Airways Flight 908 til Sydney, etterforskes nå av australsk politi.

Spedbarnet som ble funnet på toalettet skal være ved god helse, men moren er fortsatt ikke funnet. Barnet blir tatt hånd om av sosialarbeidere og helsepersonell i Doha, skriver Reuters.

Kvinner og menn i tradisjonelle klær foran finansdistriktet i Qatars hovedstad Doha. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Utroskap straffes

Qatar er et lite, men oljerikt land på Den arabiske halvøya. Sex utenfor ekteskap er forbudt og regnes som en kriminell handling.

I 2016 ble en nederlandsk kvinne pågrepet i Qatar mistenkt for utroskap etter at hun anmeldte en voldtekt.

Kvinnelige migrantarbeidere har ved flere tilfeller skjult sin graviditet og forsøkt å reise utenlands for å føde. For å unngå fengselsstraff har andre kvinner forlatt det nyfødte barnet sitt i håp om at det kan tas hånd om av andre, skriver AP.