Putin: Ukraina forbereder angrep

– Vi har inntrykk av at den ukrainske regjeringen forbereder en militær operasjon i Donbass. Det sa den russiske presidenten på sin årlige pressekonferanse torsdag.

Men han understreket samtidig at Russland ikke ønsker konflikt og at han håper på en fredelig løsning.

Han sa at det er positivt at amerikanske og russiske diplomater etter planen skal møtes i Genève over nyttår for å drøfte kravet fra Russland om sikkerhetsgarantier.

Putin gjentok at han ser på det som skjedde i Ukraina i 2014 som et kupp mot den lovlig valgte presidenten Viktor Janukovitsj.

For syv år siden endte store demonstrasjoner mot at Janukovitsj hadde inngått en samarbeidsavtale med Russland i stedet for med EU med at Janukovitsj valgte å flykte fra Ukraina til Russland.

Mange ble drept under demonstrasjonene, og mer enn 13000 mennesker er drept i konflikten i Ukraina, som pågår fremdeles.

Forholdet mellom Ukraina og Russland er nå svært spent etter at Russland har sendt store troppestyrker til grenseområdet mot Ukraina.

Putin hevdet på dagens pressekonferanse at alle i Ukraina som ønsker å bedre forholdet til Russland blir ryddet av veien.

Kreml har håndplukket journalistene

Putin startet tradisjonen med denne type årlige maratonpressekonferanse før nyttår i 2001. På det lengste har han holdt det gående i fire og en halv time.

Årets pressekonferanse holdes i Manezj-hallen like utenfor muren av Kreml i Moskva. Hallen ble bygget på begynnelsen av 1800-tallet og ment for trening og oppvisninger av rytteravdelinger i det russiske forsvaret.

Vanligvis har det vært en blanding av journalister fra sentrale medier og fra russiske regioner samt utenlandske medier representert i Russland.

I år er det president Putins eget pressekontor som har håndplukket hvilke 500 journalister som skulle få delta.

Blant de som ikke har fått plass er nobelprisvinner Dmitrij Muratovs avis Novaja Gazeta.

Samtidig har flere medier som er stemplet som «utenlandske agenter» fått representanter på plass i salen.

Pressen stiller spørsmål under den årlige pressekonferansen i Manezj-hallen. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Koronaepidemien rammer Russland hardt

De fleste var spente på hva den russiske presidenten hadde å si om den spente internasjonale situasjonen rundt Ukraina og forholdet til Nato og USA på den årlige pressekonferansen. Likevel var det interne russiske spørsmål som dominerte starten av Putins tale.

Putin la ikke skjul på at han er bekymret for at mange russere ikke har vaksinert seg mot koronaviruset.

I Russland dør daglig mer enn 1000 mennesker på grunn av covid-19. Putin er også bekymret over at den gjennomsnittlige levealderen ser ut til å ha sunket som følge av pandemien.

Putin håper at flere russere nå vil vaksinere seg og at landet kan oppnå en kollektiv immunitet mot covid-19 neste år.

Putin og russiske myndigheter har måttet tåle kritikk fordi man ikke har klart å verne befolkningen bedre.

– Dette er selvfølgelig forferdelig sa Putin, som sa at han håper at folk nå forstår betydningen av å vaksinere seg.

Han viste også til at det også er vaksinemotstand i andre europeiske land, som Tyskland.