Putin vil ta over atomkraftverk

Zaporizjzja er verdens største kjernekraftverk. Det befinner seg i et området okkupert av russere siden mars. Det har vært operert av ukrainsk ledelse frem til nå. Nå vil Putin ta over kontrollen.

– Regjeringen vil sikre at de kjernefysiske innretningene på anlegget blir integrert som føderal eiendom, heter det i ordren som Putin signerte onsdag.

Atomkraftverket ligger nær frontlinjen sør i landet. I flere måneder har det vært kamper farlig nært kraftverket. For tiden er ingen av de seks reaktorene i bruk.

– Zaporizjzja atomkraftverk er nå på russisk territorium. Det bør derfor drives under kontroll av våre instanser, sa viseforsvarsminister Sergej Versjinin, ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA.

Nye sanksjoner

Ukrainske myndigheter vil at verden skal reagere på den russiske overtagelsen av kraftverket.

Mykhailo Podolyak er rådgiver til president Zelenskyj. Han skriver på Twitter at det bør innføres sanksjoner mot den statlige russiske kjernekraftleverandøren Rosatom.

Han krever at alt samarbeid med Rosatom blir satt på vent og at man avslutter alt samarbeid om atomkraft med Russland.

Leder for det ukrainske energibyrået Energoatom Petro Kotin sa i en video at de kom til å fortsette å styre driften av kraftverket fra Ukraina.

– Vi skal fortsette å arbeide under ukrainsk lov innenfor det ukrainske strømsystemet, sa Kotin i en video.

Han oppfordret arbeiderne ved kraftverket til å ikke underskrive noen avtaler med russerne.

Ukrainske myndigheter vil ha sanksjoner av det statlige russiske selskapet Rosatom. Foto: Nicolae Dumitrache / AP

Kidnappet sjef

Sist helg ble den ukrainske sjefen for kraftverket Ihor Murasjov anholdt og bortført av russiske styrker. Ifølge det ukrainske energibyrået Energoatomo skal han blitt stoppet, fått på bind for øyene og ført til et ukjent sted.

Murasjov ble løslatt tre dager senere. Det er ikke kjent hvor han var og hva han ble utsatt for. Energoatom skrev at hendelsen setter driftssikkerheten til kjernekraftverket i fare.

– Jeg ønsker velkommen løslatelsen av Ihor Murasjov, generaldirektøren i det ukrainske atomkraftverket Zaporizjzja. Jeg har fått bekreftet at Murasjov har kommet trygt tilbake til sin familie, tvitrer Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) Rafael Grossi.

– Tilgangen til ekstern strøm gjør situasjonen ekstremt prekær. Vi har for øyeblikket tilgang til strøm, men den er skjør, sa Rossi til Energy Intelligence Forum i London. Foto: Andriy Andriyenko / AP

IAEA på vei fra Ukraina til Moskva

Atomenergibyrået er bekymret for at kamphandlinger i nærheten av reaktorene kan føre til atomkatastrofe.

– Tilgangen til ekstern strøm gjør situasjonen ekstremt prekær. Vi har for øyeblikket tilgang til strøm, men den er skjør, sa Grossi til Energy Intelligence Forum i London.

Grossi melder at han er på vei til Kyiv for å diskutere en sikkerhetssone rundt atomkraftverket Zaporizjzja.

– Vi er på vei til Kyiv for viktige møter, skriver IAEA-direktør for på Twitter onsdag kveld.

Senere denne uken reiser Grossi til Moskva for å snakke om denne situasjonen.

Svekker sikkerheten

Dersom russerne overtar kontrollen av kjernekraftverket ved makt, vil dette svekke sikkerheten ved anlegget. Det forteller Astrid Liland beredskapsdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

– Hvert kjernekraftverk har sine egne særegenheter, så det blir en sikkerhetsutfordring når det kommer noen fra utsiden og skal drive det.

Liland forteller at en slik overtagelse ved makt, vil føre til ytterligere utilbørlig press på de ukrainske ansatte som til nå har jobbet ved kraftverket.

– Det er usikkert hvem som nå skal drifte anlegget og hva slags forhold det eventuelt blir for de ukrainske arbeiderne om de får fortsette sitt arbeid. De har allerede vært under stort press de siste månedene, sier Liland.

Det har vært nye kamphandlinger i Zaporizjzja by ikke langt fra kraftverket så sent som i natt. Minst seks mennesker skal være drept.