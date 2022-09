I lang tid har Russland og Ukraina skulda kvarandre for å skyta mot kraftverket i Zaporizjzja og området rundt.

I dag kom ein rapport frå det internasjonale atomenergibyrået IAEA som tar for seg situasjonen på kraftverket.

Dei meiner ein tryggingssone må bli oppretta med ein gong.

IAEA på inspeksjon ved atomkraftverket. Foto: IAEA / Reuters

– Den noverande situasjonen er uhaldbar

Byrået skriv i rapporten at det er behov for umiddelbare tiltak for å forhindre ei atomulykke.

– Den noverande situasjonen er uhaldbar, skriv IAEA.

Teamet som var i Zaporizjzja så mellom anna skadar i nærleiken av reaktorbygningen. Skadane skal ha vore på bygget der den sentrale alarmstasjonen for det fysiske vernesystemet ligg.

No uttrykkjer byrået frykt for at det blir fleire fysiske skadar på anlegget.

IAEA ber difor om at det blir oppretta ei tryggingssone rundt atomkraftverket.

Byrået seier òg at dei ukrainske tilsette på anlegget er under konstant stress. Dei seier dette kan føra til menneskelege feil.

Militære angrep i Zaporizjzja, nær atomkraftanlegget. Reuters og Faktisk verifiserbar går god for stad, men det er ikkje verifisert når videoen er tatt. Du trenger javascript for å se video. Militære angrep i Zaporizjzja, nær atomkraftanlegget. Reuters og Faktisk verifiserbar går god for stad, men det er ikkje verifisert når videoen er tatt.

Vil ha klare avgjerder

Tysdag kveld skal også IAEA-sjef Rafael Mariano Grossi orientera Tryggingsrådet i FN om inspeksjonen som atomenergibyrået hadde ved det ukrainske kraftverket førre veke.

Det dei fann er ein del av grunnlaget for rapporten om atomtryggleiken som no blei lagt fram. Det skriv byrået i ei pressemelding.

Ein russisk soldat vaktar området nær atomkraftverket Zaporizjzja. Foto: AP

Regionleiar i fylket Zaporizjzja, Oleksandr Starukh, venta ikkje berre ein rapport om den noverande situasjonen. Dei venta også klare avgjerder.

– Atomkraftverket og området rundt må demilitariserast så snart som mogleg, skal han ha sagt ifølgje The Guardian.

To inspektørar er framleis ved kraftverket

Torsdag 1. september kom ei ekspertgruppe på 14 personar fram til atomkraftverket.

Oppdraget var å inspisera det som er Europas største kjernekraftverk.

Ukrainas statlege atomkraftselskap Energoatom hevda at det var vanskeleg for IAEA-ekspertane å undersøkja atomkraftverket grunna russisk innblanding.

IAEA-sjef Rafael Grossi på atomkraftverket Zaporizjzja 1. september. Foto: Andriy Andriyenko / AP

Samstundes sa IAEA-sjefen Rafael Grossi at inspektørane fekk sjå alt dei hadde behov for å sjå.

– Eg meiner vi har klart å få veldig mykje informasjon i løpet av nokre få timar. Eg har fått sjå dei viktigaste tinga eg hadde behov for å sjå. Forklaringane vi fekk var svært klare, sa Grossi.

To observatørar frå Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) blei att på atomkraftverket og er venta å vera der på permanent basis.