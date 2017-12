Putin forsvarer Trump: Spionmani i USA

Det var en journalist fra den amerikanske fjernsynskanalen ABC som ba Putin kommentere de mange kontaktene mellom framtredende russere og folk i Donald Trumps stab.

– Alt er funnet på av folk i opposisjon til Trump for å gi inntrykk av at hans innsats er illegitim. Hvorfor skal normale kontakter framstilles som noe suspekt, i en ånd som preges av spionmani, spurte Putin retorisk.

Putin selv peker på den blant journalistene som får ordet neste gang. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Flere tidligere Trump-medarbeidere granskes nå av spesialetterforsker Robert Mueller og ulike komitéer i Kongressen for sine kontakter med Russland før og etter valget i fjor. Blant dem er også Trumps sønn, Donald jr.

– Markedet har tillit til Trump

ABC-journalistene ba også Putin vurdere Trumps innsats under hans første år som president.

– Det er ikke opp til meg å vurdere hans innsats, det må det amerikanske folk gjøre. Men han har oppnådd en del viktige ting, se hvordan markedet har vokst. Det viser at investorene i USA har tillit til presidenten, det er objektive fakta sa Russlands president.

Mener USA manipulerer dopingbevis

Det var ved dette laboratoriet i Moskva Grigorij Rodtsjenko utviklet "dopingcoktailer" som ble gitt til russiske utøvere under OL i Sotsji i 2014. Han førte detaljer dagbok over virksomhetene, og disse notatene var sentrale i granskingen som ble satt i gang av Den internasjonale olympiske komité. Foto: Pavel Golovkin / Ap

President Putin mer enn antydet at USA manipulerer den tidligere direktøren for Russlands anti-doping laboratorium, Grigorij Rodtsjenkov. Rodtsjenkov hoppet av til USA og er under vitnebeskyttelse etter å ha fortalt om omfattende og systematisk doping av russiske utøvere under olympiaden i Sotsji.

Hans vitnemål var nøkkelen til at Den internasjonale olympiske komité sist uke vedtok å utestenge Russland fra OL i Sør-Korea neste år.

–Det er ikke positivt for oss at han er i USA, det er negativt. Det betyr at han er under kontroll av amerikanske etterretning. Hva gjør de med ham der? Forer de ham med substanser som gjør at han sier det de vil, sa Putin.

Putin-show

President Vladimir Putin framstår som åpen for ethvert spørsmål under den årlige pressekonferansen, tidvis også humoristisk. Men de mest kritiske journalistene i Russland er ikke til stede. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Det blir beskrevet som et show, et propagandastunt. Men det er også en anledning til å stille de store, alvorlige spørsmålene.

Uansett hva det egentlig er, så pleier det å være underholdende og innholdsrikt.

Tidlig i seansen ble temaet det kommende russiske presidentvalget. Et valg der Vladimir Putin er kandidat, og den med de overveldende beste oddsene for å vinne.

– Jeg skulle ønske vi hadde et balansert politisk system, med konkurranse. De konkurrentene som finnes, representerer ikke reell konkurranse. Det er ikke min jobb å fremme mine egne rivaler, sa Putin på spørsmål om hvorfor det ikke har dukket opp noen troverdig motkandidat.

– Hva er det lederne for opposisjonen tilbyr? De som ønsker å være reelle konkurrenter, må foreslå noe som er reelt, som folk kan tro på, sa Putin videre.

1600 journalister i fem timer

Den årlige pressekonferansen har tidligere vart i nærmere fem timer, og i år er det ventet at 1.600 journalister deltar. Presidenten svarer vanligvis på spørsmål om alt fra utenrikspolitikk til privatlivet sitt.

Til daglig lever Vladimir Putin et relativt skjermet liv innenfor Kremls murer. Men han har sittet ved makten som president eller statsminister i over 19 år og behersker de fleste emner som har med det russiske samfunnet å gjøre. Foto: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Det blir Putins 13. pressekonferanse av dette slaget, og han brukte hele gårsdagen på å forberede seg, opplyser presidentens talsperson Dmitrij Peskov, skriver NTB.

Misforsto journalist

Det tok heller ikke lang tid før det første underholdende elementet dukket opp.

En kvinnelig journalist hadde med plakat der det stod: "Putin babaj". Presidenten oppfattet det som Putin bye bye.

Journalisten kunne fortelle at det ikke var ment som noen fornærmelse, for på hennes språk, tatarisk, så betyr "babaj" bestefar.

Så meningen var altså "Putin – vår bestefar".

Morten Jentoft sammen med over tusen andre journalister på den store pressekonferansen til Vladimir Putin. Foto: Morten Jentoft / NRK

Vil øke borgernes inntekter

Spørsmål dreide seg også om hva han egentlig vil med å stille til en ny presidentperiode.

– Det viktigste for dem som sitter ved makten, er at utvikling av infrastruktur, helse- og utdanningssystem må være rettet mot å øke inntekten til borgerne, svarte Putin.

Han viste også til at reallønningene riktignok har falt de siste tre år, men har økt med 3,5 % siden 2000. Forventet levealder på begynnelsen av 1990-tallet var 65 år, nå er den nesten 73, sa Putin.

BNP har økt med 75 % siden 2000, mens den nasjonale gjelda bare er en tredel.