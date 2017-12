Putin stiller til gjenvalg som Russlands president

Onsdag kunngjorde Russlands president Vladimir Putin (65) at han stiller til gjenvalg i mars 2018 for seks nye år.

Dette melder nyhetsbyrået AFP.

Uttalelsen kom under et møte med arbeidere på GAZ-fabrikken i Nizjnij Novgorod.

– Jeg tilbyr mitt kandidatur til posisjonen som president for føderasjonen Russland, skal Putin ha sagt foran flere av arbeiderne.

SEKS NYE ÅR: Vladimir Putin kunngjorde i møte på GAZ-fabrikken i Nizjnij Novgorod at han stiller til gjenvalg i mars 2018.

Han skal videre ha sagt at han ikke kunne finne noe bedre sted eller tidspunkt for å kunngjøre gjenvalget.

Ifølge AFP viser flere meningsmålinger at Putin har en støtte blant folket på 80 prosent, noe som gjør at det forventes at han vinner valget 18. mars neste år.

Fakta om Vladimir Putin Ekspandér faktaboks Vladimir Vladimirovitsj Putin ble født i Leningrad – nå St. Petersburg – 7. oktober 1952.

Tidligere KGB-agent. I 1998 ble han sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Ble i 1999 utnevnt til statsminister av president Boris Jeltsin. Da Jeltsin uventet gikk av 31. desember 1999, ble Putin fungerende president

Han ble formelt valgt til vervet i mars 2000 og gjenvalgt for en ny fireårsperiode i mars 2004.

8. mai 2008 overtok han vervet som statsminister under president Dmitrij Medvedev. Russisk grunnlov slår fast at man ikke kan sitte i mer enn to presidentperioder på rad.

4. mars 2012 vant han presidentvalget og seks nye år i presidentstolen.

6. desember 2017 kunngjorde han at han stiller som kandidat i presidentvalget 18. mars 2018. Kilde: NTB

– En tøff leder

NRKs Russland-korrespondent Morten Jentoft sier han ikke er overrasket over Putins kunngjøring.

IKKE OVERRASKET: Morten Jentoft er NRKs korrespondent i Russland. Han er ikke overrasket over at Putin nå stiller til gjenvalg. Foto: Morten Jentoft

– Denne beskjeden har vi ventet lenge på. Han har antydet dette tidligere på et møte, men kom med den endelige kunngjøringen i dag. Etter alt å dømme fortsetter han å lede landet til 2024, sier han.

Jentoft understreker at det er flere grunner til at den russiske presidenten har så stor oppslutning blant folket.

– Han opptrer som en tøff leder for det som mange mener er et utilbørlig press fra vesten og USA. I tillegg har Russland hatt en betydelig økonomisk vekst og stabilitet i den perioden hvor Putin har sittet som leder. Det hadde de ikke på 90-tallet, sier han.

– Putin har uttalt at dette skal være et valg uten valgfusk, men det gjenstår å se om han klarer det, legger Jentoft til.

Til nå har presidenten landet i 18 år, men flere har allerede meldt sin interesse som Russlands nye president.

TV-personlighet og «It-jente» Ksenija Sobtsjak, har tidligere i høst uttalt at hun vil stille i neste års presidentvalg, som et alternativ for russere misfornøyd med Putin.