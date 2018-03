I går kveld og i natt var det store spørsmålet hvor stor deltakelsen i det russiske presidentvalget kom til å bli.

Helt fram til morgentimene så det ut til at om lag 60 prosent av de stemmeberettigede hadde møtt opp, noe som ville vært et mye dårligere resultat enn ved forrige valg der valgdeltakelsen ble 65 prosent.

Nye tall

Men nå legger den sentrale valgkommisjonen fram nye tall som viser at deltakelsen er på 67 prosent. Dermed blir bildet ganske annerledes.

Putin framstår som den virkelig store seierherren med 76 prosent av stemmene, langt mer enn de 70 prosentene det ble snakket om på forhånd.

Og valgdeltakelsen er nesten like høy som de 70 prosentene man håpet på i Kreml.

NY PERIODE: Vladimir Putin takket for tilliten har fikk fra mange russere i presidentvalget. Han lovet ny suksess for Russland. Foto: POOL / Reuters

Virkelig populær

Russere spøker med at det ikke er noen i Russland som våger å gi Putin et annet valgresultat enn det han har bestilt.

Men både statlige og mer uavhengige meningsmålere har over lang tid vært enige om at han har en oppslutning på 70-80 prosent blant russerne.

Mange av dem jeg har snakket med i valgkampen sier at Putin er den eneste som kan garantere for stabiliteten i landet.

Og for russerne er stabilitet virkelig viktig etter de svært kaotiske årene på 1990-tallet.

Byfolk mer skeptiske

Resultatene i dette presidentvalget viser likevel at ikke alt er rosenrødt for Putin, som nå altså får en ny periode som landets leder, denne gang blir den på seks år.

I de store byene har valgdeltakelsen vært betydelig lavere enn ellers i landet. Årsaken er blant annet at det her bor flere med høyere utdannelse og flere unge.

UTE: Den viktigste opposisjonspolitikeren, Aleksej Navalny, fikk ikke delta i valget. Det kan ha provosert mange unge i storbyene. Foto: EVGENY FELDMAN / Reuters

Russlands ledende opposisjonspolitiker, Aleksej Navalny, fikk ikke stille i valget.

Hans hovedsak er kampen mot korrupsjon, og kritikk av Putin-regimet.

Navalny oppfordret til boikott av valget, og det kan se ut til at en del unge i storbyene har fulgt oppfordringen.

Press for å stemme

De siste dagene før presidentvalget, understreket Putin overfor den russiske befolkningen hvor viktig det var å delta i valget for å gjøre seieren overbevisende, eller legitim.

Signalet som Putin ga, ble nok oppfattet av lokale og regionale ledere.

I løpet av valgdagen kom det en rekke meldinger om at statlige bedriftsledere og andre myndighetspersoner la kraftig press på ansatte og studenter for å få dem til å stemme.

Det kom også meldinger om valgfusk, men den sentrale valgkommisjonen hevder at ingen av dem var alvorlige.

Det vil nok mange aktivister og uavhengige observatrører som ikke fikk slippe inn i valglokalene være uenige i.

Regnet med bare 50 prosent

En talsmann for Putins valgkampstab sier at oppslutningen om valget og Putin økte de siste dagene på grunn av giftskandalen i Storbritannia og den påfølgende diplomatiske krisen.

Han takket britene fordi de ikke skjønner at russerne står sammen når de møtes av en ytre fiende.

Uten denne mobiliseringen hadde valgdeltakelsen trolig bare blitt litt over 50 prosent, sier talsmannen.

Men han forklarer ikke hva som er årsaken til at deltakelsen kunne blitt hele 15 prosent lavere enn ved forrige valg.

SEIERHERRE: Putin har reell støtte blant svært mange russere. Foto: ALEXEI DRUZHININ / AFP

Forskjell på ute og hjemme

De siste årene har Putin markert seg kraftig i utenrikspolitikken, og har vist at han ikke er redd for å tale USA og andre vestlige land midt imot.

Russland har også begynt å engasjere seg kraftig militært i utlandet, spesielt i Syria.

Det at Russland annekterte Krim i 2014 er også noe som russere flest setter stor pris på.

Men innad i landet har lønningene stått på stedet hvil de siste årene. Problemene med å skaffe seg bolig og å finne en jobb som gir et grunnlag for et verdig liv, er høyst virkelige for mange russere.

– Jeg vil oppnå enda bedre resultater i denne presidentperioden, lovet Putin da han takket for seieren sent i går kveld.

Det var en innrømmelse av at det fortsatt er store utfordringer å ta tak i, både ute og hjemme, for denne mannen som reelt sett har styrt Russland siden 1999.