På grunn av sanksjonene mot Russland, skulle landets flyselskaper ha tilbakelevert flere hundre passasjerfly.

Men denne uka skrev president Putin under på en lov som gjør at flyene kan registreres i Russland og settes inn i innenlands flytrafikk.

Det amerikanske tidsskriftet Fortune, som spesialiserer seg på forretnings- og finansnyheter, bruker sterke ord om Putins handlemåte.

Fortune: «Kapring»

Fortune mener at Russland stjeler fly til en verdi av 10 milliarder amerikanske dollar. Det tilsvarer rundt 90 milliarder kroner.

Fortune kaller det som skjer for «kapring».

Andre amerikanske medier bruker mildere ord, som at Russland beslaglegger eller tar kontroll over flyene.

Russland vil ikke levere tilbake over 500 fly som er leid fra utlandet. Det er et svar på sanksjonene mot landet. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

The Wall Street Journal viser til det russiske nyhetsbyrået TASS om at loven gjør det mulig for russiske flyselskaper å omregistrere flyene og sette dem inn i innenlands rutetrafikk.

Ifølge Aviation24 har Putins handlemåte allerede ført til at 180 passasjerfly er overført fra utenlandske flyregistre til russiske.

Kan være tapt for alltid

CNN skriver at russiske selskaper har 720 fly som er produsert i utlandet. 332 av dem er fra amerikanske Boeing og 305 fra europeiske Airbus.

De skal også ha 83 mindre passasjerfly fra produsentene Bombardier, Embraer og ATR.

Fortune skriver at 515 av flyene eies av utenlandske selskaper. De fleste eies av leasingselskap i Irland og Bermuda.

CNN skriver at verdien på flyene er 12 milliarder dollar. Det er over 100 milliarder kroner.

Selskapene som leier ut flyene er nervøse og frykter at de aldri vil få flyene tilbake.

Russlands president har sagt at han vurderer å nasjonalisere vestlige selskaper som har etablert seg i Russland.

– Den dominerende oppfatningen er at vi vil aldri få flyene tilbake, sier Vitaly Guzhva til The Times of India.

Han er flyekspert og har deltatt på et krisemøte i San Diego i USA i regi av International Society of Transport Aircraft Trading.

Det største selskapet som leier ut fly i verden i dag, er AerCap fra Irland. Selskapet deltok på krisemøtet og har leid ut 142 fly til Russland.

Bildet viser dagen da Aeroflot fikk nye fly av typen Airbus A 350-900, 4. mars 2020. 85 prosent av flyene i Russland er produsert i Vesten. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

David Walton som er operasjonell direktør i BOC Aviation, sier at de og andre som leier ut fly har satt en frist til 28. mars for å få flyene tilbake.

– Det er en urealistisk frist for å få hundrevis av fly ut av landet, sier Walton.

Vitaly Guzhva frykter at flyene kan gå tapt for alltid.

Farlig for passasjerene

Flere medier legger vekt på at det som skjer nå kan sette flypassasjerene i fare.

The Wall Street Journal viser til at flyprodusentene Boeing og Airbus har sluttet å levere reservedeler på grunn av sanksjonene mot Russland.

Dermed kan ikke flyene bli vedlikeholdt på en forsvarlig måte. Men det kan være en fare for at Russland vil forsøke å kjøpe uoriginale flydeler, såkalte piratkopier, fra Kina, skriver Business Insider.

Ifølge Fortune skal en representant for luftfartsmyndighetene i Russland ha sagt at Kina har nektet å sende flydeler til russiske flyselskaper.

«Ikke flyvedyktige»

De fleste flyene i Russland er eid av leasingselskaper i Irland og Bermuda.

Luftfartsmyndighetene i Bermuda har slått fast at flyene som er leid ut til Russland av selskap der, ikke er flyvedyktige nå. Det skyldes mangel på reservedeler og manglende vedlikehold som følge av sanksjonene.

Flyeksperter som flere medier har snakket med, mener det er sannsynlig at russiske selskaper vil definere enkelte fly som «dele-fly». De vil kunne plukke reservedeler fra enkelte fly de velger å sette på bakken.

Alternativet kan være å bruke nye «piratkopier».

Fortune skriver at dersom «et sammensurium» av deler brukes i flyene vil det skape et mareritt for selskapene som leier de ut.

President Putin besøkte hovedkvarteret til det statseide flyselskapet Aeroflot 5. mars. Russiske fly kan ikke bruke flyplasser i Europa og USA på grunn av invasjonen i Ukraina. Foto: SPUTNIK / Reuters

Hvis flyselskapene begynner å tukle med flyene med uoriginale deler, kan flyene bli verdiløse. Ingen vil leie eller kjøpe et fly uten originale reservedeler.

Sluttet å fly ut av Russland

Russiske flyselskaper har sluttet å trafikkere ruter ut av landet med fly som er produsert i USA og Europa.

Myndighetene og selskapene frykter at flyene vil bli beslaglagt dersom de lander på flyplasser utenfor Russland.

Selv flyruter til nabolandet Hviterussland er innstilt av frykt for at flyene ikke skal returnere, skriver Fortune.

Russiske fly har fra før ikke adgang til luftrommet over EU-land og USA, men har inntil nå operert på ruter til andre steder i verden.

Kun 144 fly i russiske selskaper er produsert i Russland skriver CNN.

Det å miste 85 prosent av flyene sine vil være en katastrofe for de russiske flyselskapene, skriver det amerikanske mediehuset.