Russiske myndigheter truer nå med å slå tilbake etter at en rekke store vestlige selskaper har stengt virksomheten i landet, skriver New York Times.

President Vladimir Putin sier at eiendommene til slike selskaper bør settes under det han kaller «ekstern ledelse». Deretter vil han at selskapene skal overføres til «de som vil arbeide».

Tidligere president Dmitrij Medvedev, nå nestleder i det russiske sikkerhetsrådet, sier at Russland vil konfiskere eiendelene til vestlige selskaper som forlater landet. Han legger til at det også kan bli aktuelt å nasjonalisere dem.

En eldre russisk kvinne – babusjka – på besøk på McDonalds i Moskva på åpningsdagen 31. januar 1990. Foto: RUDI BLAHA / Ap

Symbol på åpningen mot Vesten

McDonalds er et av selskapene som, i hvert fall midlertidig, har stengt virksomheten i Russland.

Alle de 847 hamburgerrestaurantene er stengt, men selskapet betaler fortsatt lønn til de 62.000 ansatte, skriver Reuters.

For russere er særlig stengningen av McDonalds et symbol på det nye konfliktfylte forholdet til Vesten.

Da hamburgerkjeden åpnet sin første restaurant i det daværende Sovjetunionen sto det som et symbol på den kalde krigens slutt og den nye åpningen mot Vesten.

– Det var en tydelig sprekk i jernteppet. Det var veldig symbolsk for endringene som foregikk, sier russisk-professor Darra Goldstein ved Williams College til CNN.

Det var ikke enkelt å få til åpningen. McDonalds-sjefen i Canada, George Cohon, var mannen som jobbet med å få lov til å åpne restauranten.

Han forteller i sin bok «To Russia With Fries» – «Til Russland med pommes frites» – at det tok 14 års arbeid.

Datoen for åpningen var 31. januar 1990. Køen av russere som ville oppleve amerikansk hurtigmat var lang. Bare den første dagen ble 30.000 russere servert.

For professor Goldstein er stengningen nå like symbolsk som åpningen var den januardagen for 32 år siden.

– Hvis åpningen i 1990 symboliserte starten på en ny æra i Sovjetunionens liv med større friheter, innebærer selskapets sorti nå ikke bare at de stenger ned forretningen, men en stengning av hele samfunnet, sier hun.

Det var lange køer da McDonalds 31. januar 1990 åpnet sin første restaurant i Moskva. Foto: Stringer Russia / Reuters

Kan konfiskere fly til 90 milliarder

McDonalds er langt fra det eneste selskapet som risikerer å bli overtatt av russiske myndigheter.

Landet har vedtatt lover som gjør det mulig å ta beslag i fly som eies av vestlige leasingselskaper.

Dette er fly som er leaset til Aeroflot og andre russiske flyselskaper. Etter at krigen brøt ut, har selskapene hevet leasingavtalene, men selskapene nekter å levere dem tilbake.

Totalt er det snakk om over 400 fly til en verdi på rundt 10 milliarder dollar, eller 90 milliarder kroner, skriver Reuters.

Norilsk-eier Vladimir Potanin sammen med president Putin i Sotsji i 2019. Nå er Potanin en av få oligarker som kritiserer Putin. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

– Tilbake til 1917

En som reagerer på trusselen om å konfiskere vestlige selskaper er Vladimir Potanin.

Han er størst aksjonær i Norilsk Nickel, verdens største eksportør av palladium og raffinert nikkel.

Ifølge Bloomberg har Potanin en formue på 22,5 milliarder dollar, rundt 200 milliarder kroner. Det gjør ham til den 61 rikeste i verden og en av de rikeste oligarkene i Russland.

På Telegram skriver han at Russland vil slite med å få investeringer i flere tiår fremover om de konfiskerer eiendeler.

– Det vil ta oss 100 år tilbake til 1917. Konsekvensene vil bli en mangel på tillit blant investorer som vi vil merke i flere tiår, skriver Potanin.

Med 1917 viser han til det året kommunistene tok makten i Russland i oktoberrevolusjonen.

Også norske selskaper

En rekke norske selskaper har også gjort det klart at de forlater Russland.

Sist ut er Orkla, som i en pressemelding fredag, opplyser at de har besluttet å avvikle sin virksomhet Hamé Foods ZAO i Russland.

Selskapet har 367 ansatte i Russland og hadde i 2021 en omsetning på 184 millioner kroner. Produksjonen består av langtidsholdbare matvarer for det russiske markedet, opplyser selskapet.

Fra før har blant annet Equinor sluttet å handle russisk olje, mens Norsk Hydro vil ikke inngå nye kontrakter med russiske selskaper inntil videre.

Kraftige sanksjoner mot russisk økonomi Du trenger javascript for å se video.

Sliter kraftig med økonomien

Alt tyder på at tiltakene setter russisk økonomi kraftig tilbake.

Kredittanalyseselskapet Fitch sa tirsdag at de tror Russland snart får problemer med å betale statsgjelden.

Rubelen har stupt i verdi og salget av utenlandsk valuta til russiske borgere er stanset frem til 9. september.

Og dette har skjedd før sanksjonene har begynt å virke for fullt.