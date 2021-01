Putegründer besøkte Trump med notater om «militær unntakstilstand»

Det var fotografen til Washington Post, Jabin Botsford, som tok det oppsiktsvekkende bildet: Av papirene den fargerike forretningsmannen Michael Lindell bar med seg inn i Det hvite hus.

Mange har spurt seg hva avtroppende president Trump tenker på, driver med og hva han vil gjøre både før og etter han går av som president 20. januar.

Papirene til Lindell kan gi en pekepinn: Der står det blant annet «militær unntakstilstand hvis nødvendig» og «lov om opprør (Insurrection Act, journ.anm.)» og: «Flytt Kash Patel til CIA». Bare deler av teksten er synlig.

Patel regnes som en av Trumps lojale støttespillere, og jobber som stabssjef for forsvarsministeren.

Insurrection Act er en lov som lar presidenten sende militæret og nasjonalgarden ut i gatene og innføre en såkalt militær unntakstilstand, hvis nødvendig.

VISITT: Michael Lindell på besøk i Det hvite hus. Foto: Gerald Herbert / AP

Ofte på besøk

Lindell, som har blitt rik på å selge puter, fikk audiens hos president Trump fredag ettermiddag. Lindell var tidlig ute med støtte av Trump, og har vært på flere besøk i Det hvite hus. Han avviser det offisielle valgresultatet og hevder fortsatt at Donald Trump egentlig vant valget.

Joe Biden vant presidentvalget i USA.

Notatene har vakt oppsikt i et nervøst USA. Etter at flere tusen Trump-tilhengere marsjerte mot Kongressen 6. januar og beleiret selve symbolet på USAs demokrati, er sikkerheten betydelig skjerpet i Washington D.C.

Historiker Heather Cox Richardson skriver i en kommentar at møtet med Lindell vitner om Donald Trumps desperasjon mens hans dager som president går mot slutten.

– Desperasjonen tyder på at Trump vet det blir ubehagelig for ham minuttet han ikke lenger er president, skriver Richardson.

En amerikansk president er immun fram til dagen han går av, altså 20 januar 2021 for Trump.

BEGEISTRET: Lindell jubler under et Trump-møte i Fargo, North Dakota, sommeren 2018. Foto: Justin Sullivan / AFP

Undring i D.C.

Selv sier Mike Lindell til the New York Times at Donald Trump ikke var særlig interessert i det han hadde å si og at han fikk lite tid med presidenten.

Han sa notatene var basert på samtaler med en advokat han kjenner og at de underbygger hans påstand om at Trump vant valget.

Putegründer Mike Lindell har bygget opp en betydelig formue på sin putebedrift MyPillow. Samtidig har han vært åpen med at han var tung narkotikamisbruker i mange år, mens han bygde bedriften sin.

Han har lenge vært en lojal tilhenger av Donald Trump. At han fikk audiens i Det hvite hus bare dager før innsettelsen av Joe Biden, har likevel vakt oppsikt og undring.

Donald Trump er under press etter beleiringen av Capitol, og flere store selskaper har rykket ut og sagt de ikke vil støtte politikere som avviser valgresultatet. En rekke statsråder og medarbeidere har også sagt opp i protest.

Lindell er en av dem som fortsatt står støtt ved presidentens side.