Amerikanere frykter nye angrep: – Jeg er redd

– Jeg er redd. Jeg frykter for landet vårt og jeg frykter for dem som jobber for meg, sier Charity Avè-Lallemant.

Hun har ansvar for en bygning som ligger bare kvartaler unna kongressbygningen i USAs hovedstad. 6. januar tok opprørere seg inn i bygningen hennes, og hun er dypt preget av det som skjedde.

– Jeg følte at jeg var i en by som var okkupert av en opposisjonsstyrke, og som amerikanere kjenner vi ikke til hvordan det er. Jeg gjør i hver fall ikke det, forklarer hun.

Allerede på morgenen hadde hun forberedt seg på hva som kunne skje. Hun kjørte ikke alene til jobb denne dagen slik hun pleier. Hun var redd for plutselig å bli stående i en tunnel eller en bro og bli angrepet. Hun visste hun ville være et lett mål om hun var alene.

I en fersk Axios-Ipsos-undersøkelse svarer et flertall av amerikanerne at de føler at landet deres er i ferd med å rakne. De to partiene er enige: 4 av 5 amerikanere, både republikanere og demokrater, mener dette.

I Washington er sentrum allerede sperret av og flere tusen soldater utplassert for å hindre nye opptøyer fram mot innsettelsen av Joe Biden. Foto: Andrew Harnik / AP

Bekymret for sikkerheten

I Washington, D.C. blir nå over 20.000 soldater fra nasjonalgarden utplassert. Mange bærer våpen. Overalt er det politisperringer, sirener og bevæpnet politi eller militære. Ikke siden 11. september 2001 har det vært et så stort sikkerhetsoppbud i byen.

– Jeg føler ikke at våre folkevalgte er trygge. Og jeg er veldig bekymret over hva som skjedde med det fredsbevarende arbeidet og innenfor politistyrken vår, som ser ut til å kunne ha bidratt til det som skjedde, sier hun.

Flere politibetjenter som jobber med å sikre kongressbygningen er under etterforskning, og et par har også blitt suspendert. To politimenn fra Virginia er blant dem som er siktet etter stormingen av Kongressen.

Det har så langt kommet 21.000 soldater fra nasjonalgarden til USAs hovedstad, og det er ventet at antallet øker før innsettelsen av Joe Biden 20. januar. Foto: Andrew Harnik / AP

Frykter for fremtiden

Avè-Lallemant frykter hva som vil skje de neste dagene og er redd for å dra på jobben.

– En del av jobben min handler om å planlegge. Nå inkluderer det å sørge for sperringer slik at ingen parkerer rett utenfor her. Jeg forstår at det var bomber rett ved kontoret her. Jeg føler meg ikke trygg, sier hun.

FBI har advart mot planlagte væpna protester i dagene som kommer.

– Jeg er veldig bekymret for Kamala og Joe (Harris og Biden, red. anm.). Jeg er bekymret for alle de folkevalgte som frykter for livet på grunn av jobben de gjør og standpunktene de har, forklarer hun.

– Vil du selv dra på jobben den dagen?

– Jeg vil trolig jobbe hjemmefra. Ordføreren har bedt folk om ikke å komme hit. Så jeg vil bestemme meg for om jeg må være her på grunn av bygningssikkerheten og for de ansatte. Jeg har skaffet hotell til de ansatte slik at de kan komme seg enkelt til jobb, forklarer hun.

Over hele sentrum av Washington, D.C. er det nå satt opp en rekke sperringer. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Håper Trump blir dømt

6. januar opplevde hun skremmende scener. Hun forklarer at byens busser måtte slippe av Trump-tilghengere utenfor bygningen deres, fordi de hadde angrepet andre passasjerer.

– Mange av de folkene tok seg inn i bygningen vår, en bedrift her måtte stenge og folk var redd for sikkerheten, forklarer hun.

Hun forsøkte å gjøre jobben sin, men var sjokkert over det hun så og hørte. Og hun er ikke i tvil om hvem hun mener har skylden: Donald Trump.

– Jeg vil at han skal forhindres fra å kunne være president igjen. Jeg vil at pensjonen hans tas fra han og at hans reiseutgifter også blir det. Han er ansvarlig for det som skjedde. Han planla det, inviterte terrorister, og fikk dem til å angripe demokratiet, sier hun.

Undersøkelsen fra Axios-Ipsos viser også at mer enn halvparten av amerikanerne mener Trump må fjernes. Kun 17 prosent av dem er republikanere.