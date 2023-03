Protester og bensinbomber i Athen etter den store togulykken

Mange tusen grekere demonstrerte søndag utenfor det greske parlamentet i Athen etter togulykken hvor 57 mennesker døde tirsdag.

Protestene ble voldelige da noen demonstranter satte fyr på søppelbøtter og kastet bensinbomber mot politiet. Politiet svarte med tåregass og sjokkgranater.

Opprinnelig var demonstrantene fredelige. De hadde med seg store mengder sorte ballonger, som de slapp opp mot himmelen til minne om de døde.

Folk markerer ett minutts stillhet under en protest utenfor det greske parlamentet i Aten. Foto: Aggelos Barai / AP

Også i flere andre byer var det søndag demonstrasjoner etter togulykken som skjedde utenfor Larissa, omtrent 380 kilometer nord for Athen.

Tog og t-baner står stille på grunn av streik, melder AFP.

Det var et passasjertog og et godstog som kolliderte front mot front, og minst tre togvogner tok fyr.

Søndag er 55 av de 57 ofrene identifisert, skriver den greske avisen Kathimerini.

Togkollisjonen var svært kraftig. Foto: Vaggelis Kousioras / AP

Statsministeren ber om tilgivelse.

Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotaki kalte onsdag togulykken for «tragisk menneskelig svikt».

Det har provosert grekerne. De mener årsaken er blant annet manglende vedlikehold av jernbanenettet. Allerede torsdag var det demonstranter utenfor hovedkvarteret til den greske jernbaneoperatøren Hellenic Train i Athen.

Fredag var det også sammenstøt mellom politi og demonstranter i Athen.

Søndag ba statsministeren om tilgivelse.

«Selvfølgelig skylder jeg alle, men fremfor alt til de pårørende til ofrene, en stor unnskyldning, personlig, så vel som i navnet til alle de som styrte landet i årevis», skrev statsminister Kyriakos Mitsotakis på sosiale medier, ifølge Kathimerini.

«I Hellas i 2023 er det ikke mulig for to tog å bevege seg i motsatte retninger på samme linje og ikke bli lagt merke til av noen. Vi kan ikke, ønsker ikke og må ikke gjemme oss bak menneskelige feil», skrev statsministeren videre.

Hellas statsminister Kyriakos Mitsotakis (andre fra venstre) og samferdselsminister Kostas Karamanlis (helt til venstre) besøkte onsdag ulykkesstedet. Foto: Dimtiris Papamitsos / AP

Hellas' samferdselsminister Kostas Karamanlis ba allerede onsdag om å få gå av etter den voldsomme togulykken.

I en uttalelse skrev Karamanlis at å trekke seg var hans plikt og at det var det minste han kunne gjøre for å hedre minnet til ofrene.

Han skrev også at han tok på seg ansvaret for statens «langvarige feil».

Stasjonssjefen er siktet

Stasjonssjefen i Larissa ble pågrepet allerede onsdag.

Han får skylden for at de to togene var på kollisjonskurs og at det ikke ble oppdaget og stoppet før ulykken.

Stasjonssjefen har bedt om unnskyldning, men siktes for mange alvorlige forhold.

Siktelsene gjelder å ha svekket transportsikkerheten på strekningen, drap på samtlige av de døde, og kroppsskade på alle som overlevde med skader, skriver Kathimerini.

Påtalemyndigheten ser også på hvem som hadde ansvaret for at den uerfarne stasjonssjefen hadde ansvaret ved den svært viktige stasjonen Larissa.

Han hadde et kort treningsprogram og hadde bare vært i jobben i 35 dager da ulykken skjedde.