Stemmesedler i rosa og gult kontrolleres, vises frem og navn ropes ut. Deretter får en kandidat og et parti et kryss på lister på veggen.

I ett av verdens mest høyteknologiske samfunn, telles stemmene under valg fremdeles manuelt.

Stemmereglene er strenge. Stemmerettsalderen er 20 år, og det er ikke mulig å forhåndsstemme eller stemme fra utlandet.

Søskenparet Eileen Hsieh (20) og Ryan Hsieh (21) har tatt turen hjem fra Sydney, der de studerer, for å stemme.

Stolte av demokratiet

Det siste er grunnen til at søskenparet Eileen Hsieh (20) og Ryan Hsieh (21) har kommet hjem fra Sydney i Australia, der de studerer.

– Vi er veldig spente og opprømte. Det handler ikke så mye om hvem vi stemte på, men å få stemme i et valg for første gang. Å få delta i et demokrati, sier søskenparet til NRK.

I køen til stemmelokalet i hovedstaden Taipei står også 21 år gamle Hui-Ying Shih.

– Jeg er spent. For meg er dette en stor dag. Det er første gang jeg stemmer. Det handler om demokrati. At det kan videreføres til våre barn, og de barna som kommer etter dem igjen, sier Hui-Ying Shih.

Hui-Ying Shih skulle avlegge sin aller første stemme på en skole i hovedstaden Taipei.

Unge kan avgjøre

Det hersker det en viss usikkerhet hvordan valget kan ende.

Det er ikke lov for journalister å spørre folk ved valglokalene om hva de har stemt. Det er ingen valgdagsmålinger. Og ingen meningsmålinger de 10 siste dagene før valget.

Valgeksperter tror de unge kan avgjøre hvilken retning Taiwan går de neste årene.

– For Taiwan er mitt ønske om at vi kan bli sterkere. Ikke bare økonomisk, men på flere områder innen kunnskap og teknologi.

– Så ikke alt handler om forholdet mellom Taiwan og Kina, sier førstegangsvelgeren, sier Hui-Ying Shih, som studerer matematikk og kvantitativ finans.

Disse kjemper om makten

Det demokratiske progressive parti (DPP), også kalt uavhengighetspartiet, har styrt Taiwan de siste åtte årene.

DPP har hatt makten både i nasjonalforsamlingen og regjeringen og på presidentkontoret.

President Tsai Ing-wen har sittet sine to tillate perioder, og tre menn konkurrerer om å etterfølge henne:

William Lai (Lai Ching-te) fra presidentens parti (DPP). Lai har siden forrige valg i 2020 vært visepresident, før det var han statsminister

Hou Yu-ih fra Kuomintang (KMT) eller Det kinesiske nasjonalistpartiet

Ko Wen-je fra Taiwans folkeparti, TTP

Den store skillelinjen mellom kandidatene går på forholdet til Kina.

Visepresident William Lai er tilhenger av formell uavhengighet for Taiwan.

På de første resultatene som er offentliggjort etter at valglokalene stengte, har han 41,6 prosent av stemmene.

Visepresident William Lai (Lai Ching-te) skal stemme i et valglokale i Tainan. Kinas Taiwan-kontor har kalt Lai en "gjenstridig" mann som jobber for uavhengighet. Lai bad Kina slutte å blande seg inn i valget. Foto: Reuters

Hovedutfordrer Hou Yu-ih vil ha et nærmere forhold til Fastlands-Kina.

Han får i overkant av 33 prosent etter at de første stemmene er talt opp.

Likevel, både Lai og Hou lover å opprette «status quo». Det vil si at Taiwan har et definert selvstyre, men ikke erklærer seg som en selvstendig nasjon.

Tredjekandidat Ko mener de to andre partiene, DPP og KMT henger fast i gamle ideologiske mønstre, og mener det er viktigere å fokusere på innenrikssaker enn forholdet til Kina. Ko har spesielt blitt populær blant de unge velgerne.

Kuomintang (KMT) presidentkandidat Hou Yu-ih kommer til et stemmelokale i Nye Taipei for å stemme i valget på Taiwan. Foto: Louise Delmotte / AP

Øye som kan true verdensfreden

Taiwan var delen av Kina kommunistene ikke fikk kontroll over da de seiret i den borgerkrigen i 1949.

Lederne i Det kinesiske nasjonalistpartiet, Kuomintang, flyktet til øya, som tidligere har vært under Nederland, Portugal, Japan og Kina.

Der ble Republikken Kina styrt videre. Fastlands-Kina ble til Folkerepublikken Kina.

Velgere geleides inn for å stemme på en skole i Taipei. Ett av spørsmålene er om valgdeltagelsen kommer til å bli høyere enn i 2020, da den var på litt over 74 prosent. Blant de unge ligger den på 70 prosent. Foto: Philip Lote / NRK

Taiwan har eget flagg, egen nasjonalforsamling, egen president og eget forsvar. Men øya er av store deler av verden ikke formelt anerkjent som en nasjon.

Helt frem til 1987 var det militær unntakstilstand i landet. Kun nasjonalistpartiet Kuomintang var lovlig. Men etter at unntakstilstanden ble opphevet, ble den autoritære styreformen forlatt.

I 1996 ble det første frie presidentvalget holdt, og siden 2000 har de to store partiene DPP og KMT skiftet på å ha presidenten og regjeringen.

Fakta om Taiwan Ekspander/minimer faktaboks Republikken Kina, mest kjent som Taiwan, har vært selvstyrt siden Kinas kommunister vant borgerkrigen i 1949. Den tapende part, nasjonalistene, flyktet til øya og etablerte sitt eget styre der.

Kina regner øya som en del av sitt territorium. De aller fleste land i verden, deriblant Norge, forholder seg til «ett Kina-prinsippet» og anser dermed ikke Taiwan som et eget land.

Kun 13 land har nå offisielle diplomatiske forbindelser til Taiwan. Det er Belize, Eswatini, Guatemala, Haiti, Marshalløyene, Nauru, Palau, Paraguay, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinene, Tuvalu og Vatikanstaten.

Mange land har imidlertid uoffisielle bånd til Taiwan. Øya har handels- og representasjonskontorer i rundt 60 land. Flere land har også uoffisielle kontorer på øya.

Fram til 1979 hadde USA diplomatiske forbindelser til Taiwan. Da valgte Washington å kutte forholdet til Taipei til fordel for Beijing. Men USA er ifølge sitt eget lovverk forpliktet til å hjelpe Taiwan med å forsvare seg selv.

Kina har tidligere truet med å gripe inn overfor Taiwan hvis myndighetene på øya erklærer formell uavhengighet. Kina boikotter land som oppretter diplomatiske bånd med øya.

Kina ser på Taiwan som den viktigste og mest følsomme saken i landets forhold til USA.

Taiwan har en befolkning på rundt 23,5 millioner, mens Kina har omkring 1,4 milliarder innbyggere.

Taiwan kontrollerer 90 prosent av verdens marked for avanserte databrikker og 65 prosent av markedet for halvledere. Øya har derfor stor strategisk betydning for verdens produksjon av høyteknologi. Kilde: NTB

DPP er dannet på bevegelsen som kjempet frem demokratiet på Taiwan. Avtroppende president Tsai Ing-wen har stått i spissen for å bygge en egen nasjonal identitet og ikke minst styrke landet militært.

KMT, som styrte øya i over 50 år, vil ha tettere bånd til Kina. Og en opptining av det nåværende iskalde forholdet. Men heller ikke partileder og presidentkandidat Hou ønsker en full gjenforening så lenge kommunistpartiet er eneste lovlig parti på fastlandet.

KMT og det kinesiske kommunistpartiet er enige om å være uenig om hvem som representerer «det egentlige Kina».

Tsai Ing-wen har hatt presidentposten de siste åtte årene. Da hun ble valgt i 2016 ble hun Taiwans første kvinnelige president. Fire år senere, i 2020, ble hun gjenvalgt med et stort flertall. Nå takker hun for seg. Foto: Ann Wang / Reuters

Løftene om gjenforening

Det kinesiske kommunistpartiet regner Taiwan som del av Kina, selv om de aldri har hatt makt eller styring der.

Og makthaverne i Beijing lover med jevne mellomrom at Taiwan skal bli en del av «moderlandet».

Det har særlig spisset seg til under nåværende president Xi Jinping, som hevder en gjenforening er uunngåelig.

Xi har truet med å bruke militærmakt for å få til gjenforeningen. Spesielt hvis de som styrer Taiwan skulle erklære formell uavhengighet. Kina kaller det «sin røde linje».

USAs president Joe Biden har lovet å forsvare Taiwan hvis Kina angriper. Kina på sin side hevder USA blander seg inn i «interne forhold».

Kina har i det siste advart om at Taiwan-valget dreier seg om krig eller fred. De har også sendt en rekke militærskip og kampfly over øya.

Så hvem som går seirende ut i dag påvirker ikke bare Taiwan, men også Kina og Taiwan, Kina og USA og verdensfreden generelt