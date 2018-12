President Trumps tidligere advokat risikerer «betydelig» fengselsstraff

Statsadvokaten vil ha streng straff for en rekke alvorlige lovbrudd, til tross for at Cohen har samarbeid med FBIs etterforskere i den brede Russland-etterforskningen.

– Motivert av grådighet

Trumps tidligere advokat er tiltalt for skatte- og finanslovbrudd, inkludert brudd på loven om valgkampfinansiering. I august erklærte han seg skyldig i åtte tiltalepunkter.

– Cohen var motivert av personlig grådighet og brukte gjentatte ganger sin makt og innflytelse i bedragersk hensikt, skriver den føderale statsadvokaten Robert Khuzami i sin anbefaling til retten.

Liten strafferabatt

Den aktuelle saken mot Cohen er uavhengig av russlandsgranskingen som ledes av spesialetterforsker Robert Mueller, men Mueller er av dem Cohen har hatt samtaler med i sitt samarbeid med påtalemyndigheten i flere saker.

Dette samarbeidet ser likevel ut til å bare gi ham en beskjeden strafferabatt.

Khuzami anbefaler at Cohen dømmes til soning imellom 53 og 61 måneder, det vil si rundt fem år. Forsvareren hans mener han bør slippe fengselsstraff.

Ville beskytte presidenten

Cohen har erklært seg skyldig i åtte tiltalepunkter om skatteunndragelse, falsk forklaring, og irregulære utbetalinger i forbindelse med Trumps valgkamp.

Blant annet har Cohen hevdet at han betalte hysj-penger til pornostjernen Stormy Daniels og modellen Karen McDougal for å få dem til å tie om deres påståtte seksuelle kontakter med Trump.

Løy om Russland-prosjekt

For en uke siden innrømmet han også å ha løyet til Senatets etterretningskomité i fjor om Donald Trumps planer om å bygge et Trump Tower i Moskva.

Foran komiteen tonet han ned betydningen av sin kontakt med Kreml om det planlagte eiendomsprosjektet. Han kom også med uriktige uttalelser om forhandlingene, som for øvrig aldri førte fram til en endelig avtale.

I retten fortalte Cohen derimot at han snakket med en russisk borger som «nøt tillit» i Russland, og foreslo et møte mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin.

Russeren, som ikke er navngitt i rettspapirene, skal ha tilbudt Trumps valgkamp «politiske synergier» og «synergier på regjeringsnivå».

Løgnen i Senatet sorterer under Muellers etterforskning, og spesialetterforskeren sier Cohen har strukket seg langt for å bistå granskerne.

I et eget rettsnotat ber Mueller derfor om at Cohen behandles mildt, men han vil ikke komme noen konkret anbefaling om straff, men sier det «vil være passende om en eventuell fengselsstraff» for dette lovbruddet sones parallelt med straffen i skattesaken.

Skjelt ut av Trump

Cohen var Donalds Trumps private advokat og en av hans fremste rådgivere og ledere i forretningsimperiet Trump Organization.

Trump har gjentatte ganger latt sin vrede gå utover Cohen, som han beskylder for å lyve for å få redusert straff.

Tidligere stabssjef intervjuet

Fredag melder CNN at Trumps stabssjef, John Kelly, skal ha snakket med spesialetterforsker Robert Mueller og hans etterforskningsteam i løpet av de siste månedene, til tross for at advokater i Det hvite hus rådet Kelly til å la være.

John Kelly fikk jobben som stabssjef i Det hvite hus i 2017. Ifølge CNN har han nå blitt intervjuet i Russland-etterforskningen. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Fredag ble det rapportert at Kelly og president Trump ikke lenger er på talefot, og det er evntet at Kelly vil fratre om kort tid.