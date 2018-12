Derfor er Trump fortsatt nervøs for Russland-etterforskningen

Fredag er det ventet flere detaljer i den såkalte Russland-etterforskningen.

Fortsatt vet vi lite om omfanget av den informasjonen etterforskerne sitter på rundt Trumps tidligere innerste krets. Og det er nettopp det som gir den amerikanske presidenten hodebry.

Presidentens bekymringer kom også til syne fredag formiddag, da han sendte avgårde en rekke twitter-meldinger om Robert Mueller og etterforskningen.

Hva etterforskes?

FBI og CIA har konkludert med at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016.

Flere av president Donald Trumps nære medarbeidere etterforskes for irregulær kontakt med Russland. Etterforskningen ledes av spesialetterforsker Robert Mueller, som er kjent for å holde kortene svært tett til brystet.

Men nå snører nettet seg rundt noen av presidentens tidligere nærmeste medarbeidere, og vi får stadig nye drypp fra ulike stevninger som er levert inn til domstolene.

Spesialetterforsker Robert Mueller leder den såkalte Russland-etterforskningen. Foto: Charles Dharapak / AP

Det mest spennende er det vi ikke vet…

Tirsdag kom nyheten om at Mueller har bedt om at Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn skal slippe fengsel.

I stevningen som ble levert inn til domstolen her i Washington D.C. får vi et innblikk i hvordan Mueller arbeider. Stevningen inneholder lite ny informasjon fra selve etterforskningen. Den var godt sladdet.

Men det er kanskje nettopp det den ikke inneholder som er det mest interessante. I det 13 sider lange dokumentet offentligheten fikk tilgang til tirsdag kveld er det nemlig en setning som får mye oppmerksomhet:

«The defendant deserves credit for accepting responsibility in a timely fashion and substantially assisting the government.»

Flynn skal altså ha bidratt vesentlig til etterforskningen. Konkret hva han har bidratt med av informasjon vet vi altså ikke, men det faktum at han har bidratt vesentlig kan nok gi flere grunn til å skjelve.

Gjennom hele 19 avhør har Michael Flynn samarbeidet med Russland-granskerne. Det er oppsiktsvekkende informasjon om en av Trumps tidligere nære medarbeidere.

Tirsdag var overskriftene hos CNN «More to come. A lot more». Anderson Cooper sammenlignet tirsdagens lesning med en kriminalroman.

På Fox News gikk republikanernes tidligere leder i Representantenes hus, Newt Gingrich, hardt ut mot etterforskningen. Han sa den ikke har noe med sannheten eller loven å gjøre, og at Muellers formål er å ødelegge Trump. Frontene er steile.

Michael Flynn fikk bare 24 dager som nasjonal sikkerhetsrådgiver for Donald Trump. Han erkjente seg i fjor skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trump ble innsatt som president. Foto: Carolyn Kaster / AP

Men hva vet vi egentlig?

192 tiltaler er tatt ut og sju personer har så langt erklært seg skyldige i lovbrudd. Tre personer, blant dem tidligere valgkampmedarbeider George Papadopoulos, har blitt dømt til fengsel som følge av etterforskningen.

Og tempoet ser ut til å øke. Forrige måned leverte Trump sine skriftlige svar, så ble det klart at Robert Mueller mener Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort har brutt en tilståelsesavtale med myndighetene.

Deretter fikk vi vite at Trumps tidligere advokat Michael Cohen innrømmer å ha løyet for den amerikanske Kongressen. Og denne uken fikk vi altså vite at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn har samarbeidet med etterforskerne.

Fredag er det ventet at det kommer mer informasjon om Paul Manafort og Michael Cohen. Domstolsfrister gjør nemlig at Mueller tvinges til å levere inn ytterligere informasjon da. Spørsmålet er bare hvor mye som sladdes av dokumentene denne gangen.

I tillegg skal tidligere FBI-direktør James Comey vitne for lukkede dører for en komité i Kongressen. En full utskrift blir offentliggjort innen et døgn.

Og som om ikke det er nok blir George Papadopolous, som har innrømmet å ha løyet til FBI i forbindelse med etterforskningen, løslatt fra fengsel fredag.

Mueller beskylder Paul Manafort for å ha løyet for etterforskerne. Fredag er fristen for å forklare retten hvorfor. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Kan etterforskningen føre til at Trump må gå?

De siste ukene har Trump tvitret hyppig om etterforskningen. Den preger hans presidentperiode.

Donald Trump har kommet med en rekke utbrudd mot Mueller, og har gjentatte ganger kalt etterforskningen en heksejakt og misbruk av skattebetalernes penger. Selv mener Trump at han hadde vært en langt mer populær president dersom ikke etterforskningen pågikk.

Når en endelig rapport fra Robert Mueller er klar vet vi ikke, men vi vet at etterforskningen vil prege Trump og resten av verden godt ut i 2019 også.

Alt avhenger selvsagt av hva Robert Mueller vet, som vi ikke vet. Kanskje er det lite. Kanskje er det veldig mye. Og kanskje har det dukket opp sidespor som har ført etterforskningen videre på helt andre spor enn det alle snakker om her. Vi må rett og slett vente og se.

Men en ting er greit å huske på: Selv om demokratene nå har fått flertall i Representantenes hus, kreves det to tredels flertall i Senatet for å for å avsette en president ved riksrett. Republikanerne styrket sitt flertall her etter mellomvalget.

Trump har lovet å «drenere sumpen» i Washington D.C. Mange av dem jeg møter når jeg reiser rundt her er opptatt av nettopp det. Han må «get rid of the crooks», sier de.

Spørsmålet nå er hvorvidt han selv følger med ut av den politiske hovedstaden, der det eneste vi med sikkerhet kan si er at vi ikke vet hva morgendagen bringer.

