Poserer seierssikre med IS-flagget opp ned i Mosul

Irakiske soldater tar selfies mens de poserer med et IS-flagg de har tatt fra fienden. De står i ruinene etter al-Nuri moskeen i gamlebyen. Det er bare en drøy uke siden IS sprengte den 800 år gamle moskeen i luften. Det var også her IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi utnevnte seg selv til leder for det såkalte kalifatet i 2014.

– Hvor er Baghdadi? roper soldatene mens de spotter IS-lederen, som ikke har vist seg offentlig siden talen han holdt her for tre år siden. De holder det svarte IS-flagget opp ned, som et symbol på et nedkjempet IS.

Men gledesropene blir avbrutt av skuddsalver fra en Kalasjnikov. En snikskytter avfyrer flere skudd og antiterror-soldatene søker dekning i pansrede kjøretøy. De forlater området der en av deres egne ble drept og tre andre såret av en snikskytter kvelden i forveien, melder nyhetsbyrået AFP.

Selv om området rundt den symbolsk viktige moskeen er gjenerobret, må irakiske soldater fortsatt risikere å bli truffet av en og annen snikskytter fra IS om de våger seg inn hit.

Siste fase i Mosul

NRK er på vei inn i Mosul der kampene pågår for fullt. Etter at storoffensiven startet, er IS drevet inn i et hjørne av gamlebyen på mindre enn en kvadratkilometer.

Midtøstenkorrespondent Kristin Solberg i Irak i oktober 2016. Foto: NRK

Irakiske styrker går nå nærmest fra hus til hus i denne avsluttende fasen av kampen for å drive IS på retrett i gamlebyen. Men også i andre gjenerobrede områder av byen, har sikkerhetssituasjonen blitt dårligere etter angrep fra IS den siste tiden.

Det er anslagsvis 300–500 IS-krigere igjen i Mosul. De får nå valget mellom å overgi seg eller å bli drept.

Levende skjold

Over 180.000 sivile har ifølge FN flyktet fra Mosul siden offensiven ble innledet for åtte måneder siden. Rundt 20.000 skal ha vendt tilbake til områdene som er tatt over av regjeringssiden.

Men i IS-kontrollerte områder, er fortsatt tusenvis av sivile fanget. De brukes som levende skjold, og kan ikke komme seg ut. Ved fluktforsøk risikerer de å blli drept av IS. Dersom de ikke flykter risikerer de også å bli drept i de harde kampene som foregår, eller av luftangrep fra den amerikanskledede koalisjonen.

I løpet av noen timer lørdag kunne NRK observere flere hundre mennesker komme ut av byen. Mange av dem er i svært dårlig forfatning etter mangel på mat, vann og medisinsk hjelp.

Sivile flykter fra gamlebyen i Mosul og området rundt al-Nuri moskeen. Foto: AFPTV

5000 drepte i juni

Ifølge Antiwar.com ble minst 4928 mennesker drept i kamphandlinger i Irak den siste måneden. Det er over 60 prosent flere enn i mai. Ifølge oversikten var 1904 av de drepte sivile, viser oversikten som blant annet bygger på opplysninger fra irakiske medier.

Store deler av Iraks nest største by Mosul er bombet i grus, og ingen vet hvor mange lik som ligger i ruinene. Foto: Ap / NTB NTB scanpix Foto: Felipe Dana / AP

FN anslår at over 7000 irakere har blitt skutt i kamphandlinger de siste ukene, og at mange av dem har blitt drept. Det er særlig storoffensiven mot IS i Mosul som har krevd mange liv.

Store deler av Mosul er nå bombet i grus og ingen vet hvor mange ofre som ligger i ruinene.

IS betydelig svekket

Kampene i Mosul har pågått siden 17. oktober i fjor. I januar gjenerobret irakiske styrker østdelen av Mosul, men i den tett befolkede delen i vest har de hatt større utfordringer. I går erklærte den irakiske generalen Abdulghani al-Assadi at IS ville være beseiret innen noen dager i Mosul.

Dersom irakerne lykkes med å ta Mosul tilbake, betyr det at ideen om kalifatet som ble proklamert her for tre år siden er betydelig svekket. Et nederlag vil være symboltungt, men Mosul blir også den siste store byen IS mister kontroll over i Irak.