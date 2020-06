– Jeg er advokaten til familien til George Floyd som ble drept i Minneapolis som følge av at politiet presset knærne sine mot nakken hans. Ikke i ett, ikke to, ikke tre, ikke fire, ikke fem, ikke seks, ikke syv, men over åtte minutter mens han sa at han ikke fikk puste.

NRK møtte i kveld advokat Benjamin Crump som representerer familien til George Floyd utenfor hotellet hans i Minneapolis.

Floyd døde den 25. mai etter å ha blitt pågrepet av politiet utenfor en butikk i nærheten av sitt hjemsted i Minneapolis. Videoer fra åstedet viser hvordan 46-åringen kjempet for livet, og har ført til sterke reaksjoner og protester i hele USA.

– Jeg får ikke puste, gjentok han flere ganger i de videoene.

Ny obduksjonsrapport

Den første rapporten fra rettsmedisinerne viste ingen fysiske tegn på verken kvelning eller stengte luftveier. Familien til Floyd krevde derfor at kroppen hans skulle obduseres på nytt. Årsaken var at de ikke stolte på politiet og de offentlige rettsmedisinerne i Hennepin County Medical Examiner's office.

DEMONSTRASJONER: Siden George Floyd døde har voldelige opptøyer og plyndringer spredd seg fra Floyds hjemby i delstaten Minnesota til en rekke andre steder i USA. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

– Du må huske at de jobber tett med politiet på daglig basis, så de har alle en relasjon, forteller Crump på vegne av familien til NRK og fortsetter:

– Da den første rapporten ble offentliggjort, og sa at det kan ha vært en annen årsak til dødsfallet enn det man ser på videoen, ble folk rasende. De protesterte, og sa «dere kan ikke dekke over dette drapet, for vi så det med våre egne øyne».

Den nye obduksjonen ble gjennomført av legen Michael Baden, som er tidligere sjefsrettsmedisiner i New York. Han har tidligere gjort obduksjonsrapporter i lignende saker der personer har dødd etter politipågripelser. Dr. Allecia Wilson deltok også i obduksjonsrapporten.

Mandag ble deres konklusjon kjent: 46-åringen døde av oksygenmangel som følge av mekanisk kvelning på grunn av trykk mot nakken og ryggen.

– De konkluderte med at det var et drap, sier Crump.

OPPFORDRER TIL FREDELIGE PROTESTER: Familien til Floyd oppfordrer nå til fredelige protester i USA. Foto: STRINGER / STRINGER

Oppfordrer til fredfulle protester

Siden dødsfallet har voldelige opptøyer og plyndringer spredd seg fra Floyds hjemby i delstaten Minnesota til en rekke andre steder i USA. Over 5000 er arrestert den siste uken og Donald Trump har truet med å sette inn hæren for å slå ned på demonstrasjonene.

Nå oppfordrer Floyds familie til fredelige protester.

– George sa alltid da han var i live at vi må protestere fredfullt og be for fred. Så det vi vil er at alle skal huske han og ta et åndedrag for George, slik at vi kan fikse dette landet, sier Crump til NRK på vegne av familien.