Popstjerne tapte for presidenten

Valgkommisjonen kunngjorde i dag at president Museveni ender opp med 58,64 prosent av stemmene mot Wines 34,8 prosent.

– Valgkommisjonen erklærer Yoweri Museveni som valgt til president av Republikken Uganda, sa valgkommisjonens leder Simon Mugenyi Byabakama tidlig lørdag ettermiddag.

President Yoweri Museveni (76) har styrt Uganda i 35 år. Foto: Badru Katumba / AFP

Dommeren oppfordrer alle til å akseptere og respektere valgresultatet og forholde seg rolige. Han minnet presidentens tilhengere om koronapandemiens farer i sin feiring av seieren.

Valgmyndighetene har blitt stilt spørsmål om hvordan stemmene fra ulike valgdistrikter har blitt rapportert inn, gitt at tilgangen til internett har vært stengt under store deler av valgkampen.

Foreløpig sliter de med å gi et fullgodt svar, skriver nyhetsbyrået Associated Press. De hevder at de laget sitt eget system, men kan ikke forklare hvordan det fungerte.

Mener valget er en skam

Bobi Wine, hvis egentlige navn er Kyagulanyi Ssentamu, hevder at den sittende presidentens seier i torsdagens presidentvalg er basert på fusk og beskriver valget som en stor skam.

I går meldte Wine at militæret har kontroll på hjemmet hans og at han og familien ikke fikk lov til å bevege seg ut av porten.

– Jeg er veldig sikker på at vi slo diktatoren. Folket i Uganda har overveldende stemt for nytt lederskap fra en diktatorisk til en demokratisk regjering, sa Wine til journalister som kom til hjemmet hans i Magere på fredag.

Han hevder at han og partiet sitter på videoer som dokumenterer valgjuks. Og at de nå vurderer hva de skal gjøre videre. Det er mulig å bringe valgresultatet inn for landets høyeste domstol.

Valgkommisjonen på sin side krever at Wine må bevise anklagene om juks.

Soldater vokter hjemmet til Bobi Wine og familien får ifølge Bobi Wine ikke slippe ut. Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

Visepresidenten mistet plassen

Popstjernen, som har blitt politiker, gikk til valget med krav om endring i landet som Yoweri Museveni har styrt i over 35 år.

Wines parti ligger an til å bli det største opposisjonspartiet i nasjonalforsamlingen. Den foreløpige opptellingen viser at partiet ser ut til å ha vunnet åtte av ni valgdistrikter i hovedstaden Kampala.

Minst 15 av regjeringens statsråder samt visepresidenten skal ha mistet sine plasser i nasjonalforsamlingen. De skal ha tapt for kandidater fra Wines parti, ifølge lokale medier.

Det er spesielt yngre velgere og folk i byene, frustrert over høy arbeidsledighet og korrupsjon, som har sluttet opp om Wine

Bobi Wine møtte journalister hjemme på fredag ettermiddag. Foto: Sumy Sadruni / AFP

Verste valgkampen på mange år

Politiker-popstjernen har oppfordret folk til å demonstrere dersom de føler at resultatet er urettferdig.

Presidenten på sin side har advart om at voldelige opptøyer vil bli betraktet som forræderi.

Ifølge valgkommisjonen avla 52,22 prosent av landets nær 18 millioner registrerte velgere stemme i valget.

Valgkampen opp mot valget var preget av den verste volden på mange år. Minst 54 mennesker er blitt drept.

Strenge koronarestriksjoner ble ifølge FN brukt til å hindre opposisjonen, og spesielt Wines parti, i å drive valgkamp. En rekke opposisjonspolitikere skal ha blitt trakassert og arrestert.

Bobi Wine selv ble pågrepet flere ganger. Han har anmodet Den internasjonale straffedomstolen om å undersøke påstandene om utstrakt bruk av tortur og andre maktovergrep, utført av landets sikkerhetsstyrker.

Valgobservatører fra EU, FN og andre menneskerettighetsgrupper ble nektet å observere valget, mens observatører fra Den afrikanske union fikk være til stede.