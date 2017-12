Politimann i nisseklær dirigerer trafikken med dans

Nissestreker og «moonwalk». 51 år gamle Ramiro Hinojas er i fri utfoldelse midt i veibanen i Manila på Filippinene.

Han er iført nissekostyme og dirigerer trafikken med dans i et av hovedstadens travleste veikryss i disse dager.

Videoen av politibetjenten går sin seiersgang på nettet nå. Hinojas forteller at han gjør dette for å redusere stressnivået og for å oppfordre folk til å samarbeide mer i trafikken.

– Jeg har tatt på meg nisseklær for å skape julestemning, og for å minne folk på at de må behandle hverandre med kjærlighet og respekt i trafikken, sier Hinojas til Reuters.

Fotgjengere stanser opp og bilførere tuter. Det er ikke fordi de er irriterte, men de har latt seg sjarmere av politimannen.

– Han er god til å dirigere trafikken. Alle elsker det han gjør, sier bilisten Frankie Gustilo mens han syner nyter av Hinojas dans.

Trafikken i Manila er kjent for trafikkorker, ikke minst i rushtiden.

51-åringen har jobbet dirigert trafikken manuelt siden 2005. Han mener at trafikantene blir mer oppmerksomme og samarbeidsvillige når han utfører jobben sin med dans.

– Trafikken her er så dårlig, og dette er vår måte bringe glede til folk, sier han.