Politiet: Bil kjørte inn i folkemengde i Melbourne med vilje

– Ut fra det vi har sett tror vi det ble gjort med vilje. Motivet er ikke kjent, sa kommandør i politiet i delstaten Victoria, Russell Barrett, på en pressekonferanse.

Politiet i Melbourne opplyste at mannen som kjørte bilen som traff flere fotgjengere er en 32 år gammel australsk statsborger. Politiet har arrestert 32-åringen, som er av afghansk opprinnelse.



Politiet opplyser om at mannen har en historie med psykiske lidelser, og at han nå mottar hjelp.

Videre sier politiet at de ikke har noe grunnlag for å tro at hendelsen var en terrorhandling.

En annen mann er også arrestert, politiet sier han filmet hendelsen og at de fant tre kniver i en sekk han bar. Det er fortsatt uklart om han har noen nærmere tilknytning til hendelsen.

- Så sa det bang, bang, bang

Bilen braste rett inn i fotgjengerne i sentrum av Melbourne ved 15-tiden lokal tid. Sjåføren ble arrestert kort tid etterpå.

– Han kjørte rett over på rødt lys og så sa det bang, bang, bang. Etterpå lå det mennesker på bakken og folk løp til for å hjelpe dem, forteller 20 år gamle Lachlan Read til The Herald Sun.

– Vi hørte bråk og så så vi en hvit bil, den kjørte ned alle, sier Sue Nicolaidis som jobber i Walker's Doughnuts på Elizabeth Street til radiostasjonen 3AW, skriver The Age.

Skoleferien har begynt og det var mange i sentrum av Melbourne denne solfylte ettermiddagen med juletravle gater.

Det har vært uklart hvor mange som er skadet, men politiet opplyser på en pressekonferanse at 19 er skadd. Tilstanden skal være kritisk for flere av dem.

Et barn blant de skadde

Ambulansetjenesten i byen opplyser at en av de skadde er et barn.

– Jeg så en bil, en SUV, komme i full fart og hørte den kjøre inn i folk med handleposer og handlevogner, ikke barnevogner, håper jeg, sier et øyenvitne den australske kringkasteren.

Det er foreløpig ikke klart hva som er bakgrunnen for det som har skjedd. En politimann på stedet beskriver det som har skjedd som en terrorhandling, skriver Sydney Morning Herald. På en seinere pressekonferanse har politiet kommet til at de ikke har noe grunnlag for å tro det er en terrorhandling.

Nyhetsbyrået DPA skriver at bilføreren er drapstiltalt fra tidligere, men at hendelsen ikke betegnes som terror.

Politiet har sperret av området.

I januar ble seks mennesker drept i Melbourne da en bil kjørte inn i forgjengere i noe som ikke ble definert som et terrorangrep.