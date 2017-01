Minst tre drept da bil kjørte inn i folkemengde i Australia

Vitner forteller at «folk fløy gjennom luften» og andre løp febrilsk til siden i det bilen i full fart kjørte i den sentrale handelsgaten Bourke Street i delstaten Victoria.

Konstituert politisjef Stuart Bateson utelukker terrorisme, men legger til at det var en bevisst handling fra sjåføren.

– Gjerningsmannen er i varetekt. Vi mener hendelsen kan kobles til en knivstikking som skjedde tidligere på dagen, sier han.

Ifølge The Guardian åpnet politiet ild mot sjåføren, og han ble senere behandlet for ikke-livstruende skuddskader.

Politiet bekrefter at tre er omkommet, blant dem et ungt barn. 20 personer ble tatt hånd om av medisinsk personell på stedet, flere med alvorlige skader, deriblant fire barn.

Videoopptak som er delt på Twitter viser at bilen kjørte rundt i gatene i storbyen og at den traff flere fotgjengere i en gågate. Bilder fra et nyhetshelikopter viser flere væpnede politimenn i området der påkjørslene fant sted. Opptaket viser at politiet undersøker en totalskadd rød bil, og at en mann ligger på bakken i håndjern.