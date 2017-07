Så enkelt kan du få ekorn i hagen

– Det er veldig hyggelig å ha de rundt oss. Det gjør noe med en å ha ville dyr i hagen, sier Oppedal.

Reddet baby-ekorn

Familien på tre bor på Gressvik i Fredrikstad og har i noen år vært ekorn-matere.

– Det begynte med at vi hadde et ekornrede i hagen i 2014. Men en katt tok fire søsken og mammaen. To små ekorn-barn på bare to uker ble igjen, og da måtte vi redde dem, sier hun.

Ekornbarna fikk morsmelkerstatning hver tredje time. Da ekornene var blitt 10-12 uker begynte de med fast føde. De måtte trene på å være ute i naturen alene, og det var da ideen om foringsstasjon dukket opp.

– Vi fikk tips om en familie i USA som hadde bygget en matstasjon. Det syntes vi var en god idé i tilfelle ekornene ikke klarte å finne egen mat. Så vi bygget en tilsvarende, sier Oppedal.

Arne og Carlos da de bare var to uker gamle. De hadde ikke klart seg alene hadde det ikke vært for Oppedal og familien som gjorde alt de kunne for de to små. Foto: Nina Therese Oppedal

Her mater Nina Therese Oppedal den ene ekorn-ungen. De måtte mates hver tredje time. Foto: Privat

Sosial møteplass

Matstasjonen er et lite hus med ulike kammer. Hullet er så lite at ingen store fugler eller katter kommer inn.

– Det er viktig at ekornene føler seg trygge når de skal spise, forklarer hun.

De små ekornbarna overlevde, og ryktet om en matstasjon spredde seg.

– Nå kommer 7-8 ekorn hver dag, året rundt. Og de liker å ha oss rundt der. For når vi går ut i hagen dukker de opp, sier hun.

Familien legger ut hasselnøtter, solsikkefrø, mandler og valnøtter til de små vennene sine.

Slik ser foringstasjonen ut. Det er viktig at ekornene føler seg trygge når de spiser. Foto: Nina Therese Oppedal

Tidlig på våren legger familien ut redemateriale i foringsstasjonen. Det er lett, isolerende materiale som gir mye varme til de små som fødes tidlig på året. Denne vordende mammaen kunne rett og slett ikke få med seg nok. Foto: Nina Therese Oppedal

Dette lille vesenet, som har fått navnet Fresen, ble født i mai i år. Foto: Nina Therese Oppedal

Har bygget kasse

Biolog Rune Aae forklarer at ekornår faller sammen med at bartrærne har stor produksjon av kongler - da er det mye mat for ekornene. Det er håp om å få ekorn i hagen så lenge det er furu, eik eller bøk i nærheten. Også han har ekorn i hagen, og de er ikke kravstore.

– Jeg driver med fugleforing, og som en bieefekkt har jeg fått ekorn, sier han.

Han har bygget en ekornkasse.

– Jeg fant oppskriften på bloggen moseplassen.no. Poenget er å ha en kasse hvor hullet ikke er mer enn omtrent seks centimeter, sier han.

Han har også laget hindring for katter.

– Jeg har satt et lite gjerde rundt foringsplassen. Det er for å sikre at ekornene rekker å reagere hvis katten kommer, forklarer han.

Gjør ekornene noe bra for hagen?

– Nei, men det å ha kontakt med dyr skaper en god stemning. Ekorn er smarte og underholdende. I hagen min terger de katten og har lært seg å åpne fuglekassa så jeg må legge stein på lokket, sier han og ler.